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В городском Управлении ЖКХ под руководством заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина состоялось совещание
Сегодня в Пензе
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В городском Управлении ЖКХ под руководством заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина состоялось совещание. Официальная встреча с руководителями подрядных организаций была посвящена исполнению проекта «Безопасные и качественные дороги». Данный вопрос сегодня уже поднимал глава администрации города Виктор Кувайцев, который выразил недовольство качеством работ и срывом сроков. Так, Юрий Ильин по поручению Виктора Кувайцева акцентировал внимание подрядчиков на следующих моментах. В первую очередь, подчеркнул Юрий Олегович, при завершении работ на объектах необходимо до конца доводить благоустройство, делать примыкания к второстепенным дорогам, вывозить лишний грунт с техполосы. Отдельным пунктом он отметил неудовлетворительное качество ремонта тротуара на улице Красной – уложенная плитка лежит неровно. Кроме того, обещание, касающееся завершения работ к 1 сентября, ООО ПКФ «Термодом» не выполнено. Пешеходы, в том числе, дети вынуждены ходить по проезжей части.
В городском Управлении ЖКХ под руководством заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина состоялось совещание. Официальная встреча с руководителями подрядных организаций была посвящена исполнению проекта «Безопасные и качественные дороги».
Данный вопрос сегодня уже поднимал глава администрации города Виктор Кувайцев, который выразил недовольство качеством работ и срывом сроков.
Так, Юрий Ильин по поручению Виктора Кувайцева акцентировал внимание подрядчиков на следующих моментах. В первую очередь, подчеркнул Юрий Олегович, при завершении работ на объектах необходимо до конца доводить благоустройство, делать примыкания к второстепенным дорогам, вывозить лишний грунт с техполосы.
Отдельным пунктом он отметил неудовлетворительное качество ремонта тротуара на улице Красной – уложенная плитка лежит неровно. Кроме того, обещание, касающееся завершения работ к 1 сентября, ООО ПКФ «Термодом» не выполнено. Пешеходы, в том числе, дети вынуждены ходить по проезжей части.
Новость: Администрация города Пензы 02 2017
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