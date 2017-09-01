В городском Управлении ЖКХ под руководством заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина состоялось совещание. Официальная встреча с руководителями подрядных организаций была посвящена исполнению проекта «Безопасные и качественные дороги».

Данный вопрос сегодня уже поднимал глава администрации города Виктор Кувайцев, который выразил недовольство качеством работ и срывом сроков.

Так, Юрий Ильин по поручению Виктора Кувайцева акцентировал внимание подрядчиков на следующих моментах. В первую очередь, подчеркнул Юрий Олегович, при завершении работ на объектах необходимо до конца доводить благоустройство, делать примыкания к второстепенным дорогам, вывозить лишний грунт с техполосы.

Отдельным пунктом он отметил неудовлетворительное качество ремонта тротуара на улице Красной – уложенная плитка лежит неровно. Кроме того, обещание, касающееся завершения работ к 1 сентября, ООО ПКФ «Термодом» не выполнено. Пешеходы, в том числе, дети вынуждены ходить по проезжей части.