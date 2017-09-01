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 Суббота, 02 сентября 2017
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На Юбилейной площади состоялась презентация спортивных школ, учреждений, федераций по видам спорта и спортсооружений
Сегодня в Пензе
 

На Юбилейной площади состоялась презентация спортивных школ, учреждений, федераций по видам спорта и спортсооружений. В качестве почетного гостя на празднике присутствовал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. В этот день мероприятие посетил и пензенский спортсмен, пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин.

Данная акция проходит в Пензе ежегодно, ее целью является привлечение детей и молодежи к занятию спортом, а также помощь в выборе спортивного учреждения.

– В городе создана хорошая инфраструктура для занятий спортом. И подобные мероприятия это в очередной раз подтверждают, – сказал Виктор Кувайцев. – Спорт очень важен для детей. Он закаляет характер, учит преодолевать трудности. Дает возможность во внеучебные часы проводить время с пользой для здоровья.

После флешмоба юных хоккеистов из школы олимпийского резерва Виктор Николаевич совместно с другими официальными лицами вручили ребятам подарки и бейсболки «Дизель».

В рамках проведения презентации администрацией города Пензы была организована выездная торговля буфетной продукцией.

Новость: Администрация города Пензы 02 2017
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