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На Юбилейной площади состоялась презентация спортивных школ, учреждений, федераций по видам спорта и спортсооружений
Сегодня в Пензе
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На Юбилейной площади состоялась презентация спортивных школ, учреждений, федераций по видам спорта и спортсооружений. В качестве почетного гостя на празднике присутствовал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. В этот день мероприятие посетил и пензенский спортсмен, пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин. Данная акция проходит в Пензе ежегодно, ее целью является привлечение детей и молодежи к занятию спортом, а также помощь в выборе спортивного учреждения. – В городе создана хорошая инфраструктура для занятий спортом. И подобные мероприятия это в очередной раз подтверждают, – сказал Виктор Кувайцев. – Спорт очень важен для детей. Он закаляет характер, учит преодолевать трудности. Дает возможность во внеучебные часы проводить время с пользой для здоровья. После флешмоба юных хоккеистов из школы олимпийского резерва Виктор Николаевич совместно с другими официальными лицами вручили ребятам подарки и бейсболки «Дизель». В рамках проведения презентации администрацией города Пензы была организована выездная торговля буфетной продукцией.
На Юбилейной площади состоялась презентация спортивных школ, учреждений, федераций по видам спорта и спортсооружений. В качестве почетного гостя на празднике присутствовал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. В этот день мероприятие посетил и пензенский спортсмен, пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин.
Данная акция проходит в Пензе ежегодно, ее целью является привлечение детей и молодежи к занятию спортом, а также помощь в выборе спортивного учреждения.
– В городе создана хорошая инфраструктура для занятий спортом. И подобные мероприятия это в очередной раз подтверждают, – сказал Виктор Кувайцев. – Спорт очень важен для детей. Он закаляет характер, учит преодолевать трудности. Дает возможность во внеучебные часы проводить время с пользой для здоровья.
После флешмоба юных хоккеистов из школы олимпийского резерва Виктор Николаевич совместно с другими официальными лицами вручили ребятам подарки и бейсболки «Дизель».
В рамках проведения презентации администрацией города Пензы была организована выездная торговля буфетной продукцией.
Новость: Администрация города Пензы 02 2017
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