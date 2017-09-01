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Фестиваль «Пензенские сладости» впервые в Пензе собрал горожан
Сегодня в Пензе
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Он проходил в парке культуры и досуга имени В.Г. Белинского. В этот день праздник посетили первые лица города и области, в частности, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Для всех гостей была организована культурно-развлекательная программа с проведением мастер-классов по изготовлению мороженого, росписи пряников, дегустацией сладкой продукции от пензенских производителей, веселые квесты, конкурсы, подарки, выступления лучших коллективов региона и многое другое. – Пензенские товаропроизводители имеют хорошую репутацию не только на пензенской земле, а также в России и за рубежом, являются активными участниками международных выставок – отметил Виктор Кувайцев. – Мы может гордиться тем, что у нас так развиты кондитерская промышленность, производство сладостей. Градоначальник выразил надежду на то, что фестиваль будет проходить на ежегодной основе, подчеркнув, что жители остались очень довольны таким ярким, насыщенным праздником.
Он проходил в парке культуры и досуга имени В.Г. Белинского. В этот день праздник посетили первые лица города и области, в частности, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Для всех гостей была организована культурно-развлекательная программа с проведением мастер-классов по изготовлению мороженого, росписи пряников, дегустацией сладкой продукции от пензенских производителей, веселые квесты, конкурсы, подарки, выступления лучших коллективов региона и многое другое.
– Пензенские товаропроизводители имеют хорошую репутацию не только на пензенской земле, а также в России и за рубежом, являются активными участниками международных выставок – отметил Виктор Кувайцев. – Мы может гордиться тем, что у нас так развиты кондитерская промышленность, производство сладостей.
Градоначальник выразил надежду на то, что фестиваль будет проходить на ежегодной основе, подчеркнув, что жители остались очень довольны таким ярким, насыщенным праздником.
Новость: Администрация города Пензы 02 2017
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