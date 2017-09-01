Фестиваль «Пензенские сладости» впервые в Пензе собрал горожан

Он проходил в парке культуры и досуга имени В.Г. Белинского. В этот день праздник посетили первые лица города и области, в частности, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Для всех гостей была организована культурно-развлекательная программа с проведением мастер-классов по изготовлению мороженого, росписи пряников, дегустацией сладкой продукции от пензенских производителей, веселые квесты, конкурсы, подарки, выступления лучших коллективов региона и многое другое.

– Пензенские товаропроизводители имеют хорошую репутацию не только на пензенской земле, а также в России и за рубежом, являются активными участниками международных выставок – отметил Виктор Кувайцев. – Мы может гордиться тем, что у нас так развиты кондитерская промышленность, производство сладостей.

Градоначальник выразил надежду на то, что фестиваль будет проходить на ежегодной основе, подчеркнув, что жители остались очень довольны таким ярким, насыщенным праздником.