В рамках первого дня работы выставки «Церковное искусство – сохраняя традиции» состоялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам современной иконографии и церковного искусства, а также взаимодействию светского общества и церкви. В нем приняли участие П.Г.БУСУЛАЕВ – Московский иконописец, член исследовательской группы “Иконичность”, Д.В. РУСАКОВА – Санкт-Петербургский иконописец, выпускница иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии, А.Г.СУХАНОВА – преподаватель Пензенского колледжа искусств, Пензенской Духовной Семинарии, специалист Древнерусского певческого искусства. Д.Н.ДИМАКОВ – заведующий музейно-выставочным отделом Пензенского художественного училища имени К.А.Савицкого, заслуженный работник культуры РФ, Х.В.КОЛОМАЙНЕН – иконописец, выпускница Пензенского художественного училища имени К.А.Савицкого, выпускница иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии.

Новость: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого 04 2017