|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В рамках первого дня работы выставки «Церковное искусство – сохраняя традиции» состоялся круглый стол
Сегодня в Пензе
|
В рамках первого дня работы выставки «Церковное искусство – сохраняя традиции» состоялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам современной иконографии и церковного искусства, а также взаимодействию светского общества и церкви. В нем приняли участие П.Г.БУСУЛАЕВ – Московский иконописец, член исследовательской группы “Иконичность”, Д.В. РУСАКОВА – Санкт-Петербургский иконописец, выпускница иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии, А.Г.СУХАНОВА – преподаватель Пензенского колледжа искусств, Пензенской Духовной Семинарии, специалист Древнерусского певческого искусства. Д.Н.ДИМАКОВ – заведующий музейно-выставочным отделом Пензенского художественного училища имени К.А.Савицкого, заслуженный работник культуры РФ, Х.В.КОЛОМАЙНЕН – иконописец, выпускница Пензенского художественного училища имени К.А.Савицкого, выпускница иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии.
В рамках первого дня работы выставки «Церковное искусство – сохраняя традиции» состоялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам современной иконографии и церковного искусства, а также взаимодействию светского общества и церкви.
В нем приняли участие П.Г.БУСУЛАЕВ – Московский иконописец, член исследовательской группы “Иконичность”, Д.В. РУСАКОВА – Санкт-Петербургский иконописец, выпускница иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии, А.Г.СУХАНОВА – преподаватель Пензенского колледжа искусств, Пензенской Духовной Семинарии, специалист Древнерусского певческого искусства. Д.Н.ДИМАКОВ – заведующий музейно-выставочным отделом Пензенского художественного училища имени К.А.Савицкого, заслуженный работник культуры РФ, Х.В.КОЛОМАЙНЕН – иконописец, выпускница Пензенского художественного училища имени К.А.Савицкого, выпускница иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии.
Новость: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого 04 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru