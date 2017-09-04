Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Российский нефтегазовый комплекс славен историей, богатыми традициями и замечательными людьми, подлинными профессионалами своего дела. Вы обеспечиваете энергетическую безопасность государства, создаете условия для динамичного развития экономического потенциала страны и ее регионов, решения актуальных социальных задач.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете трудиться также добросовестно и ответственно, широко внедрять инновационные технологии, всемерно совершенствовать работу отрасли, сделаете все возможное, чтобы наша Родина оставалась в числе признанных мировых лидеров в области добычи и переработки углеводородного сырья.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!

Губернатор Пензенской области