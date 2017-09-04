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Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с Днем работников нефтяной и газовой промышленности
Сегодня в Пензе
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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Российский нефтегазовый комплекс славен историей, богатыми традициями и замечательными людьми, подлинными профессионалами своего дела. Вы обеспечиваете энергетическую безопасность государства, создаете условия для динамичного развития экономического потенциала страны и ее регионов, решения актуальных социальных задач. Уверен, что и в дальнейшем вы будете трудиться также добросовестно и ответственно, широко внедрять инновационные технологии, всемерно совершенствовать работу отрасли, сделаете все возможное, чтобы наша Родина оставалась в числе признанных мировых лидеров в области добычи и переработки углеводородного сырья. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области! Губернатор Пензенской области
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Российский нефтегазовый комплекс славен историей, богатыми традициями и замечательными людьми, подлинными профессионалами своего дела. Вы обеспечиваете энергетическую безопасность государства, создаете условия для динамичного развития экономического потенциала страны и ее регионов, решения актуальных социальных задач.
Уверен, что и в дальнейшем вы будете трудиться также добросовестно и ответственно, широко внедрять инновационные технологии, всемерно совершенствовать работу отрасли, сделаете все возможное, чтобы наша Родина оставалась в числе признанных мировых лидеров в области добычи и переработки углеводородного сырья.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!
Губернатор Пензенской области
Новость: Правительство Пензенской области 04 2017
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