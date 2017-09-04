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Книгу читаешь, много знаешь
Сегодня в Пензе
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Работники Никольского районного библиотечно-досугового центра провели литературно-познавательный час "Книгу читаешь, много знаешь" в 7 классе Никольской средней школы №1 имени Б.А. Прозорова. Началом разговора стало вручение каждому ученику подарочной закладки "О пользе чтения" с пожеланием, чтобы каждый нашел и прочитал именно "свою" книгу, книгу, которая может оказать влияние на жизнь и судьбу человека. Сотрудник библиотеки предложила ребятам начать чтение с книг краеведческой тематики, о Малой Родине и познакомила ребят с туристическими маршрутами и достопримечательностями города и Никольского района. Ребята заинтересовались ценными историко-краеведческими сведениями, услышали "историю одного путешествия" Льва Толстого в село Ильмино и приняли участие в призовой краеведческой викторине.
Работники Никольского районного библиотечно-досугового центра провели литературно-познавательный час "Книгу читаешь, много знаешь" в 7 классе Никольской средней школы №1 имени Б.А. Прозорова.
Началом разговора стало вручение каждому ученику подарочной закладки "О пользе чтения" с пожеланием, чтобы каждый нашел и прочитал именно "свою" книгу, книгу, которая может оказать влияние на жизнь и судьбу человека.
Сотрудник библиотеки предложила ребятам начать чтение с книг краеведческой тематики, о Малой Родине и познакомила ребят с туристическими маршрутами и достопримечательностями города и Никольского района. Ребята заинтересовались ценными историко-краеведческими сведениями, услышали "историю одного путешествия" Льва Толстого в село Ильмино и приняли участие в призовой краеведческой викторине.
Новость: Администрация Никольского района 04 2017
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