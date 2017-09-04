Работники Никольского районного библиотечно-досугового центра провели литературно-познавательный час "Книгу читаешь, много знаешь" в 7 классе Никольской средней школы №1 имени Б.А. Прозорова.

Началом разговора стало вручение каждому ученику подарочной закладки "О пользе чтения" с пожеланием, чтобы каждый нашел и прочитал именно "свою" книгу, книгу, которая может оказать влияние на жизнь и судьбу человека.

Сотрудник библиотеки предложила ребятам начать чтение с книг краеведческой тематики, о Малой Родине и познакомила ребят с туристическими маршрутами и достопримечательностями города и Никольского района. Ребята заинтересовались ценными историко-краеведческими сведениями, услышали "историю одного путешествия" Льва Толстого в село Ильмино и приняли участие в призовой краеведческой викторине.