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Для воспитанников Неверкинской школы-интерната провели акцию «Прощай лето, здравствуй школа»
Сегодня в Пензе
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Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России» по Пензенской области под руководством Исяновой Сании Сяитовны при спонсорской поддержке провела для воспитанников Неверкинской школы-интерната акцию «Прощай лето, здравствуй школа». В рамках этой акции ребята были приглашены на культурно-развлекательные мероприятия в г. Пенза. Вначале дети наслаждались просмотром любимого мультфильма в кинотеатре «Современник». Далее их ожидал обед в ресторане. Конечным пунктом стал «Парк Белинского», где ребята побывали на разных аттракционах, посмотрели фильмы 3D, ели свой любимый попкорн. Организаторы постарались, чтобы детям было весело и интересно.
Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России» по Пензенской области под руководством Исяновой Сании Сяитовны при спонсорской поддержке провела для воспитанников Неверкинской школы-интерната акцию «Прощай лето, здравствуй школа».
В рамках этой акции ребята были приглашены на культурно-развлекательные мероприятия в г. Пенза. Вначале дети наслаждались просмотром любимого мультфильма в кинотеатре «Современник». Далее их ожидал обед в ресторане. Конечным пунктом стал «Парк Белинского», где ребята побывали на разных аттракционах, посмотрели фильмы 3D, ели свой любимый попкорн.
Организаторы постарались, чтобы детям было весело и интересно.
Новость: Администрация Неверкинского района 04 2017
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