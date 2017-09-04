Для воспитанников Неверкинской школы-интерната провели акцию «Прощай лето, здравствуй школа»

Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России» по Пензенской области под руководством Исяновой Сании Сяитовны при спонсорской поддержке провела для воспитанников Неверкинской школы-интерната акцию «Прощай лето, здравствуй школа».

В рамках этой акции ребята были приглашены на культурно-развлекательные мероприятия в г. Пенза. Вначале дети наслаждались просмотром любимого мультфильма в кинотеатре «Современник». Далее их ожидал обед в ресторане. Конечным пунктом стал «Парк Белинского», где ребята побывали на разных аттракционах, посмотрели фильмы 3D, ели свой любимый попкорн.

Организаторы постарались, чтобы детям было весело и интересно.