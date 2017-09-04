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В День знаний каждый ученик общеобразовательных учреждений Кузнецкого района со второго по пятый класс получил «Дневник школьника Пензенской области»
Сегодня в Пензе
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От обычных этот дневник отличается наличием информации о родном регионе, яркими фотографиями и включением суперсовременных элементов. Красочные, яркие и познавательные дневники оснащены несколькими интересными функциями. Во-первых, по нему учитель, психолог и родители смогут узнать не только об успехах школьника в обучении, но и о его настроении. Ведь с помощью смайликов ребята смогут самостоятельно отмечать свое настроение за прошедший день. В дневник также вставлены страницы с большими смайликами-самоклейками для того, чтобы оценивать каждую прошедшую неделю. Кроме того, на некоторых страничках школьники найдут специальные QR-коды, с помощью которых при использовании смартфона и специальной программы можно посмотреть видеосюжеты, связанные с темами страничек дневника. Педагоги уверены, что такие дневники мальчишки и девчонки будут заполнять только хорошими и отличными оценками!
От обычных этот дневник отличается наличием информации о родном регионе, яркими фотографиями и включением суперсовременных элементов. Красочные, яркие и познавательные дневники оснащены несколькими интересными функциями.
Во-первых, по нему учитель, психолог и родители смогут узнать не только об успехах школьника в обучении, но и о его настроении. Ведь с помощью смайликов ребята смогут самостоятельно отмечать свое настроение за прошедший день. В дневник также вставлены страницы с большими смайликами-самоклейками для того, чтобы оценивать каждую прошедшую неделю.
Кроме того, на некоторых страничках школьники найдут специальные QR-коды, с помощью которых при использовании смартфона и специальной программы можно посмотреть видеосюжеты, связанные с темами страничек дневника.
Педагоги уверены, что такие дневники мальчишки и девчонки будут заполнять только хорошими и отличными оценками!
Новость: Администрация Кузнецкого района 04 2017
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