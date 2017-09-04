Как пользоваться виртуальной дебетовой картой?

Виртуальная дебетовая карта - это финансовый инструмент, который можно использовать вместо обычной пластиковой карты. Крупные банки предлагают своим клиентам уникальную возможность открыть карту для осуществления электронных переводов, обмена валюты и покупок в интернет-магазинах. Сейчас дебетовая карта онлайн – один из самых безопасных инструментов для оплаты различных товаров и услуг в интернете.

Виртуальная дебетовая карта - это отличный способ защиты финансовой информации. Ей удобно пользоваться, поскольку на оформление уходит несколько минут свободного времени. Уникальный номер карты генерируется для пользователей каждый раз, когда они совершают покупку. К тому же получатель карты дополнительно может установить лимиты на использование денежных средств.

Одним из основных преимуществ использования виртуальной карты является то, что она значительно ограничивает ответственность получателя. При использовании традиционной карты клиент банка несет полную ответственность за всю сумму, которая в данный момент находится на расчетном счету. В случае утери карточки, приходится немедленно обращаться в банк или блокировать счет другим доступным метом (посредством телефонного звонка, через мобильный или интернет-банкинг).

Риск получения убытка повышается, если владелец не сообщает об инциденте в течение первых дней с момента потери карты. Любые мошеннические покупки, сделанные с помощью утерянной карточки, в первую очередь приводят сотрудников полиции к тому человеку, на чье имя она выпущена. С помощью виртуальной дебетовой карты можно обезопасить процесс осуществления покупок. Потерять эту карту невозможно, поскольку она эмитируется исключительно в электронном виде. Клиентам, которые используют виртуальные банковские карты, не придется беспокоиться о риске потери накопленных денег.

Виртуальные дебетовые карты, которые предоставляются финансовыми компаниями, можно зазывать целенаправленно для покупок в конкретных магазинах. Когда человек хочет совершить покупку с помощью виртуальной дебетовой карты, банк предоставит уникальные реквизиты. Они будут отличаться от номера фактической (пластиковой) дебетовой карты. Затем получатель может использовать этот номер для совершения покупок. Весь процесс оформления и использования полученной карты происходит в режиме онлайн.