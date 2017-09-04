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Глава администрации Малосердобинского района Александр Макушкин посетил с. Бадровка
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Александр Макушкин в рамках рабочей поездки посетил с. Бадровка Майского сельсовета. В ходе поездки Александр Васильевич встретился с генеральным директором ООО "Дорсервис" Александром Ухановым. Были обсуждены вопросы ремонта дороги до с.Бадровка и в самом селе. Так же Александр Васильевич встретился с жителями села. Главу района интересовали вопросы уличного освещения, работы сельского клуба, водоснабжения.
Глава администрации Александр Макушкин в рамках рабочей поездки посетил с. Бадровка Майского сельсовета. В ходе поездки Александр Васильевич встретился с генеральным директором ООО "Дорсервис" Александром Ухановым. Были обсуждены вопросы ремонта дороги до с.Бадровка и в самом селе.
Так же Александр Васильевич встретился с жителями села. Главу района интересовали вопросы уличного освещения, работы сельского клуба, водоснабжения.
Новость: Администрация Малосердобинского района 04 2017
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