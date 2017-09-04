Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 04 сентября 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Глава администрации Малосердобинского района Александр Макушкин посетил с. Бадровка
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации Александр Макушкин в рамках рабочей поездки посетил с. Бадровка Майского сельсовета. В ходе поездки Александр Васильевич встретился с генеральным директором ООО "Дорсервис" Александром Ухановым. Были обсуждены вопросы  ремонта дороги до с.Бадровка и в самом селе.

Так же Александр Васильевич встретился с жителями села. Главу района интересовали вопросы уличного освещения, работы сельского клуба, водоснабжения.

Новость: Администрация Малосердобинского района 04 2017
2017-09-04
Гражданка города Пензы признана виновной за неуплату штрафа в срок
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-09-04
Иван Белозерцев поручил максимально задействовать сельскохозяйственную технику на полях для ускорения темпов уборки урожая
 Практически завершена уборка гороха, озимых – пшеницы и ржи, завершается уборка ячменя, приступили к сбору яровой пшеницы
 
2017-09-04
Внеплановая проверка индивидуального предпринимателя Пензенской области выявила нарушение ветеринарного законодательства
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-09-04
Анастасия Близнюк завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира по художественной гимнастике
 В Пезаро (Италия) завершился чемпионат мира по художественной гимнастике
 
2017-09-04
На территории Пензенского района проведена уборка лесного массива вдоль автомобильной дороги Пенза-Тамбов
 В мероприятии приняли участие сотрудники природоохранных ведомств и студенты пензенских вузов
 
2017-09-04
До открытия в Пензе перинатального центра остаётся меньше месяца
Иван Белозерцев оценил степень готовности объекта
 
2017-09-04
Организован и проведен рейд в села Бессоновка, Ухтинка
 Рейд Комиссии по делам несовершеннолетних
 
2017-09-04
Глава администрации Пензенского района Сергей Козин принял участие в заседании круглого стола «Будущее России» с учениками новой школы в Спутнике
 Размышления о будущем в День знаний
 
2017-09-04
8 сентября в Пензенской картинной галерее им. К.А.Савицкого откроется персональная выставка Андрея Солдатенко
 На выставке пензенские зрители познакомятся с творчеством Саратовского художника
 
2017-09-04
В Пензе прошла традиционная презентация спортивных школ
 Денис Аблязин посетил акцию-презентацию спортивных школ в Пензе
 
2017-09-04
На Театральной площади города Саратова состоялся фестиваль казачьей песни
 В фестивале принял участие народный образцовый ансамбль казачьей песни "Стерх" Малосердобинского района
 
2017-09-04
Пензенская область полностью освоила федеральную субсидию на обеспечение жильем детей-сирот
 В 2017 году в областном бюджете предусмотрено 208 млн рублей на предоставление жилых помещений
 
2017-09-04
«Сказочное путешествие в страну знаний»
 На центральной площади города Городище прошел праздник для детей
 
2017-09-04
Глава администрации Малосердобинского района Александр Макушкин посетил с. Бадровка
 Были обсуждены вопросы ремонта дороги до с.Бадровка и в самом селе
 
2017-09-04
Как пользоваться виртуальной дебетовой картой?
 Виртуальная дебетовая карта - это финансовый инструмент, который можно использовать вместо обычной пластиковой карты
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru