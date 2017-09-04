На центральной площади г.Городище прошел праздник для детей «Сказочное путешествие в страну знаний».

Открыли праздник ведущие Настя и Наталья Чукуровы. Перед началом учебного года Доктор Айболит (Татьяна Хоцян), как и полагается, провел медосмотр и сделал заключение, что все здоровы и готовы к учебному году.

Разные сказочные герои побывали в гостях у детей и провели необычные уроки. Урок математики провел Буратино (Наталья Барчанова), где аршином измерял длину цепочки, построенную из детей. Урок рисования и процесс исправления плохих оценок преподал Незнайка (Регина Коробка).

Уже в начале учебного года дети стремились избавиться от двоек. Вместе с Симкой (Елена Моисеева) ребята познавали «внутренний мир» авторучки. Маша (Татьяна Моисеева) и Медведь (Кирилл Артемьев) устроили лучший урок физкультуры - гонки на самокатах. Ленивый Антошка (Марина Кошеренкова) научил школьников читать перевертыши. Лиза Барбоскина (Анастасия Поперечная) показала пример активного отдыха на переменах: прыгание через гигантскую скакалку. Закончился праздник выпуском в небо символической ракеты знаний 2017-2018 учебного года.