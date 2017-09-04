|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Пензенская область полностью освоила федеральную субсидию на обеспечение жильем детей-сирот
Сегодня в Пензе
|
В 2017 году в областном бюджете предусмотрено 208 млн рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. Из федерального бюджета на указанные цели было перечислено 28,1 млн рублей. Средства, выделенные из федерального бюджета в бюджет региона в виде субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам, в 2017 году освоены в полном объеме. На сегодняшний день жилыми помещениями обеспечено 44 гражданина из числа детей-сирот, заключено 109 муниципальных контрактов на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот.
В 2017 году в областном бюджете предусмотрено 208 млн рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. Из федерального бюджета на указанные цели было перечислено 28,1 млн рублей.
Средства, выделенные из федерального бюджета в бюджет региона в виде субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам, в 2017 году освоены в полном объеме.
На сегодняшний день жилыми помещениями обеспечено 44 гражданина из числа детей-сирот, заключено 109 муниципальных контрактов на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот.
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 04 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru