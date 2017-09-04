Пензенская область полностью освоила федеральную субсидию на обеспечение жильем детей-сирот

В 2017 году в областном бюджете предусмотрено 208 млн рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. Из федерального бюджета на указанные цели было перечислено 28,1 млн рублей.

Средства, выделенные из федерального бюджета в бюджет региона в виде субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам, в 2017 году освоены в полном объеме.

На сегодняшний день жилыми помещениями обеспечено 44 гражданина из числа детей-сирот, заключено 109 муниципальных контрактов на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот.