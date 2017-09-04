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На Театральной площади города Саратова состоялся фестиваль казачьей песни
Сегодня в Пензе
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На Театральной площади города Саратова состоялся фестиваль казачьей песни "Казачьи кренделя", который стал одним из наиболее значимых и заметных событий в общественной жизни области. В фестивале принял участие народный образцовый ансамбль казачьей песни "Стерх" Малосердобинского района. Министр области- председатель комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области Сергей Зюзин выразил слова глубокой благодарности главе администрации района Александру Макушкину за оказанное содействие в участии "Стреха" в данном фестивале, который стал его украшением. Александр Васильевич выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
На Театральной площади города Саратова состоялся фестиваль казачьей песни "Казачьи кренделя", который стал одним из наиболее значимых и заметных событий в общественной жизни области. В фестивале принял участие народный образцовый ансамбль казачьей песни "Стерх" Малосердобинского района.
Министр области- председатель комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области Сергей Зюзин выразил слова глубокой благодарности главе администрации района Александру Макушкину за оказанное содействие в участии "Стреха" в данном фестивале, который стал его украшением.
Александр Васильевич выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Новость: Администрация Малосердобинского района 04 2017
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