На Театральной площади города Саратова состоялся фестиваль казачьей песни "Казачьи кренделя", который стал одним из наиболее значимых и заметных событий в общественной жизни области. В фестивале принял участие народный образцовый ансамбль казачьей песни "Стерх" Малосердобинского района.

Министр области- председатель комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области Сергей Зюзин выразил слова глубокой благодарности главе администрации района Александру Макушкину за оказанное содействие в участии "Стреха" в данном фестивале, который стал его украшением.

Александр Васильевич выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.