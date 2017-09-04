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В Пензе прошла традиционная презентация спортивных школ
Сегодня в Пензе
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В Пензе прошла традиционная презентация спортивных школ. В этом году она стала уже 12-й по счету. Впервые местом проведения была выбрана Юбилейная площадь — раньше праздник проходил в центре, либо у фонтана, либо на площади им. Ленина. Переезд никоим образом не повлиял на интерес со стороны горожан. Сотни детей с родителями окружали площадки, закрепленные за разными видами спота. Записаться в секцию можно было прямо на месте. Главной целью мероприятия было пополнение школ, а также знакомство пришедших с возможностями пензенского спорта. — Здесь они представлены в полном объеме, и ребята сами могут выбрать что-то по душе, — заверил министр спорта Пензенской области Григорий Кабельский. — Другой вопрос — какой процент записавшихся продолжит заниматься спортом. Например, я заметил, что многие шли в секцию мотоспорта, увидев мотоциклы. Они пока не понимают, насколько это сложный и материально затратный вид спорта. Наверняка в будущем многие перестанут ходить на занятия. Традиционный ажиотаж был и вокруг площадки областной школы гимнастики им. Н.А. Лавровой. По словам директора школы Валерия Старкина, многие из заинтересованных остаются в школе на долгие годы и становятся успешными спортсменами. А один из главных кумиров для новичков — пятикратный призер Олимпиады Денис Аблязин. Он был в числе VIP-гостей презентации. — Занимайтесь спортом, побеждайте, прославляйте Пензенскую губернию и нашу страну! — обратился гимнаст к начинающим спортсменам со сцены. Увы, немногим гостям праздника удалось взять автограф и сфотографироваться с чемпионом. В Пензе Денис был проездом на пару дней после Кубка России в Екатеринбурге (там он завоевал «золото» на кольцах и «бронзу» в многоборье). А на Юбилейной площади он выступал, что называется, «на чемоданах». Извинившись перед поклонниками, Аблязин уехал, ведь сразу после мероприятия — долгая дорога в Москву. Там на днях стартуют сборы перед чемпионатом мира по спортивной гимнастике.
В Пензе прошла традиционная презентация спортивных школ. В этом году она стала уже 12-й по счету. Впервые местом проведения была выбрана Юбилейная площадь — раньше праздник проходил в центре, либо у фонтана, либо на площади им. Ленина. Переезд никоим образом не повлиял на интерес со стороны горожан. Сотни детей с родителями окружали площадки, закрепленные за разными видами спота. Записаться в секцию можно было прямо на месте.
Главной целью мероприятия было пополнение школ, а также знакомство пришедших с возможностями пензенского спорта.
— Здесь они представлены в полном объеме, и ребята сами могут выбрать что-то по душе, — заверил министр спорта Пензенской области Григорий Кабельский. — Другой вопрос — какой процент записавшихся продолжит заниматься спортом. Например, я заметил, что многие шли в секцию мотоспорта, увидев мотоциклы. Они пока не понимают, насколько это сложный и материально затратный вид спорта. Наверняка в будущем многие перестанут ходить на занятия.
Традиционный ажиотаж был и вокруг площадки областной школы гимнастики им. Н.А. Лавровой. По словам директора школы Валерия Старкина, многие из заинтересованных остаются в школе на долгие годы и становятся успешными спортсменами. А один из главных кумиров для новичков — пятикратный призер Олимпиады Денис Аблязин. Он был в числе VIP-гостей презентации.
— Занимайтесь спортом, побеждайте, прославляйте Пензенскую губернию и нашу страну! — обратился гимнаст к начинающим спортсменам со сцены.
Увы, немногим гостям праздника удалось взять автограф и сфотографироваться с чемпионом. В Пензе Денис был проездом на пару дней после Кубка России в Екатеринбурге (там он завоевал «золото» на кольцах и «бронзу» в многоборье). А на Юбилейной площади он выступал, что называется, «на чемоданах». Извинившись перед поклонниками, Аблязин уехал, ведь сразу после мероприятия — долгая дорога в Москву. Там на днях стартуют сборы перед чемпионатом мира по спортивной гимнастике.
Новость: Филипп МИТРОФАНОВ, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 04 2017
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