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8 сентября в Пензенской картинной галерее им. К.А.Савицкого откроется персональная выставка Андрея Солдатенко
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8 сентября в Пензенской картинной галерее им. К.А.Савицкого откроется персональная выставка члена Союза художников России, участника межрегиональных Всероссийских и международных выставок - Андрея Солдатенко из города Саратова. На выставке пензенские зрители познакомятся с творчеством Саратовского художника, с его проникновенными и эмоциональными пейзажами. Совсем скоро начнется монтаж экспозиции, а открытие выставки запланировано на следующую пятницу, 8 сентября в 15-00.
8 сентября в Пензенской картинной галерее им. К.А.Савицкого откроется персональная выставка члена Союза художников России, участника межрегиональных Всероссийских и международных выставок - Андрея Солдатенко из города Саратова.
На выставке пензенские зрители познакомятся с творчеством Саратовского художника, с его проникновенными и эмоциональными пейзажами. Совсем скоро начнется монтаж экспозиции, а открытие выставки запланировано на следующую пятницу, 8 сентября в 15-00.
Новость: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого 04 2017
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