8 сентября в Пензенской картинной галерее им. К.А.Савицкого откроется персональная выставка Андрея Солдатенко

8 сентября в Пензенской картинной галерее им. К.А.Савицкого откроется персональная выставка члена Союза художников России, участника межрегиональных Всероссийских и международных выставок - Андрея Солдатенко из города Саратова. На выставке пензенские зрители познакомятся с творчеством Саратовского художника, с его проникновенными и эмоциональными пейзажами. Совсем скоро начнется монтаж экспозиции, а открытие выставки запланировано на следующую пятницу, 8 сентября в 15-00.

Новость: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого 04 2017