Глава администрации Пензенского района Сергей Козин принял участие в заседании круглого стола «Будущее России» с учениками новой школы в Спутнике

По примеру президента Владимира Путина, который провел встречу со старшеклассниками одной из ярославских школ, в Спутнике сегодня так же рассуждали о будущем нашей страны.

Сразу после торжественной линейки и церемонии открытия новой школы, старшеклассники встретились за круглым столом с министром образования Пензенской области Александром Воронковым, главой районной администрации Сергеем Козиным и главой администрации Засечного сельсовета Василием Смирновым и др.

Встречу организовали в неформальной обстановке - за чаем и сладостями. В теплой дружественной атмосфере почетные гости делились своим опытом, рассказывали о своем жизненном пути, о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться. А школьники в ответ делились о своих мечтаниях и целях.

По словам организаторов, такие встречи очень важны и полезны. Они позволяют не только вдохновить и смотивировать старшеклассников, но и узнать о чем думает подрастающее поколение. Ведь оно и есть – будущее нашей страны.