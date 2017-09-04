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Глава администрации Пензенского района Сергей Козин принял участие в заседании круглого стола «Будущее России» с учениками новой школы в Спутнике
Сегодня в Пензе
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По примеру президента Владимира Путина, который провел встречу со старшеклассниками одной из ярославских школ, в Спутнике сегодня так же рассуждали о будущем нашей страны. Сразу после торжественной линейки и церемонии открытия новой школы, старшеклассники встретились за круглым столом с министром образования Пензенской области Александром Воронковым, главой районной администрации Сергеем Козиным и главой администрации Засечного сельсовета Василием Смирновым и др. Встречу организовали в неформальной обстановке - за чаем и сладостями. В теплой дружественной атмосфере почетные гости делились своим опытом, рассказывали о своем жизненном пути, о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться. А школьники в ответ делились о своих мечтаниях и целях. По словам организаторов, такие встречи очень важны и полезны. Они позволяют не только вдохновить и смотивировать старшеклассников, но и узнать о чем думает подрастающее поколение. Ведь оно и есть – будущее нашей страны.
По примеру президента Владимира Путина, который провел встречу со старшеклассниками одной из ярославских школ, в Спутнике сегодня так же рассуждали о будущем нашей страны.
Сразу после торжественной линейки и церемонии открытия новой школы, старшеклассники встретились за круглым столом с министром образования Пензенской области Александром Воронковым, главой районной администрации Сергеем Козиным и главой администрации Засечного сельсовета Василием Смирновым и др.
Встречу организовали в неформальной обстановке - за чаем и сладостями. В теплой дружественной атмосфере почетные гости делились своим опытом, рассказывали о своем жизненном пути, о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться. А школьники в ответ делились о своих мечтаниях и целях.
По словам организаторов, такие встречи очень важны и полезны. Они позволяют не только вдохновить и смотивировать старшеклассников, но и узнать о чем думает подрастающее поколение. Ведь оно и есть – будущее нашей страны.
Новость: Администрация Пензенского района 04 2017
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