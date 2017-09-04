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Организован и проведен рейд в села Бессоновка, Ухтинка
Сегодня в Пензе
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Организован и проведен рейд в села Бессоновка, Ухтинка. В данном выезде приняли участие представители всех служб и ведомств, входящих в систему профилактики Бессоновского района. В ходе рейда, посещены 20 семей, проверен 11 несовершеннолетних, состоящий на учете в полиции, места концентрации молодежи.
Организован и проведен рейд в села Бессоновка, Ухтинка.
В данном выезде приняли участие представители всех служб и ведомств, входящих в систему профилактики Бессоновского района.
В ходе рейда, посещены 20 семей, проверен 11 несовершеннолетних, состоящий на учете в полиции, места концентрации молодежи.
Новость: Администрация Бессоновского района 04 2017
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