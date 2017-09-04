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До открытия в Пензе перинатального центра остаётся меньше месяца
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Уже 1-ого октября в Пензе начнёт функционировать перинатальный центр. Рассчитанный на 130 коек и оснащённый современным оборудованием, он призван значительно улучшить качественные показатели региональной службы родовспоможения. За месяц до торжественного открытия стройплощадку посетил Губернатор Иван Белозерцев.
Подрядчики сообщили, что все инженерные коммуникации подведены и работают, проблем с разрешительными документами не возникает.
К оформлению документации Губернатор попросил отнестись серьёзно, чтобы ни одна запятая не помешала сдать объект в срок: «Самое главное — сегодня придирчиво посмотреть, чтобы при сдаче объекта не возникло проблем из-за какой-нибудь запятой, которую надо месяц согласовывать. Перинатальный центр должен быть нашей гордостью. Учреждение — очень серьёзное!»
Внутренняя отделка здания уже завершилась. После дезинфекции в кабинеты завезут медицинское оборудование. Часть — уже смонтирована. В составе центра — 8 отделений. 12 — индивидуальных палат, 9 — операционных, дневной стационар и отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Предполагается, что современный центр сможет обеспечить до 4,5 тысяч родов в год.
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