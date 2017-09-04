На территории Пензенского района проведена уборка лесного массива вдоль автомобильной дороги Пенза-Тамбов

По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина, в рамках года экологии и особо охраняемых природных территорий состоялось мероприятие по уборке захламленности участков лесного массива вдоль автомобильных дорог.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области организовало проведение экологической акции по уборке территории вдоль автодороги Пенза-Тамбов близ села Загоскино Пензенского района.

В мероприятии приняли участие сотрудники природоохранных ведомств и студенты пензенских вузов.

Всего в акции приняли участие более 70 человек. Они собрали 30 кубометров мусора.

«С начала года уже проведена очистка территорий, прилегающих к дорогам, площадью порядка 300 кв. километров, собрано мусора около 10 000 кубометров», - сообщил И.о. Заместителя Министра - начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области Вячеслав Лебедев.

Кроме того, такие мероприятия проходили во всех районах Пензенской области и включали очистку земель лесного фонда от несанкционированных свалок.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» - акция, которая ежегодно проходит в нашей стране с целью улучшения экологической обстановки и повышения уровня экологической культуры населения.

Напоминаем, в 2016 году более 50 тысяч жителей Пензенской области приняли активное участие в субботнике, в ходе которого было собрано около 10 тыс. кубометров мусора.