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На территории Пензенского района проведена уборка лесного массива вдоль автомобильной дороги Пенза-Тамбов
Сегодня в Пензе
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По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина, в рамках года экологии и особо охраняемых природных территорий состоялось мероприятие по уборке захламленности участков лесного массива вдоль автомобильных дорог. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области организовало проведение экологической акции по уборке территории вдоль автодороги Пенза-Тамбов близ села Загоскино Пензенского района. В мероприятии приняли участие сотрудники природоохранных ведомств и студенты пензенских вузов. Всего в акции приняли участие более 70 человек. Они собрали 30 кубометров мусора. «С начала года уже проведена очистка территорий, прилегающих к дорогам, площадью порядка 300 кв. километров, собрано мусора около 10 000 кубометров», - сообщил И.о. Заместителя Министра - начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области Вячеслав Лебедев. Кроме того, такие мероприятия проходили во всех районах Пензенской области и включали очистку земель лесного фонда от несанкционированных свалок. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» - акция, которая ежегодно проходит в нашей стране с целью улучшения экологической обстановки и повышения уровня экологической культуры населения. Напоминаем, в 2016 году более 50 тысяч жителей Пензенской области приняли активное участие в субботнике, в ходе которого было собрано около 10 тыс. кубометров мусора.
По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина, в рамках года экологии и особо охраняемых природных территорий состоялось мероприятие по уборке захламленности участков лесного массива вдоль автомобильных дорог.
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области организовало проведение экологической акции по уборке территории вдоль автодороги Пенза-Тамбов близ села Загоскино Пензенского района.
В мероприятии приняли участие сотрудники природоохранных ведомств и студенты пензенских вузов.
Всего в акции приняли участие более 70 человек. Они собрали 30 кубометров мусора.
«С начала года уже проведена очистка территорий, прилегающих к дорогам, площадью порядка 300 кв. километров, собрано мусора около 10 000 кубометров», - сообщил И.о. Заместителя Министра - начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области Вячеслав Лебедев.
Кроме того, такие мероприятия проходили во всех районах Пензенской области и включали очистку земель лесного фонда от несанкционированных свалок.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» - акция, которая ежегодно проходит в нашей стране с целью улучшения экологической обстановки и повышения уровня экологической культуры населения.
Напоминаем, в 2016 году более 50 тысяч жителей Пензенской области приняли активное участие в субботнике, в ходе которого было собрано около 10 тыс. кубометров мусора.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 04 2017
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