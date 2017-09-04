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Анастасия Близнюк завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира по художественной гимнастике
Сегодня в Пензе
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В Пезаро (Италия) завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная России победила в общекомандном зачёте с семью золотыми, пятью серебряными и одной бронзовой. Вторыми стали итальянки (1-0-0), третьими – японки (0-1-3). По общему числу наград первые – россиянки (13), вторые – японки (4), третьи – болгарки (3). В числе победителей и призеров соревнований – капитан российской команды – Анастасия Близнюк, выступающая за Пензенскую область. Российская команда в составе: Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Евгения Леванова, Ксения Полякова и Мария Кравцова – завоевала три медали. Они стали первыми в олимпийской дисциплине – групповом многоборье, а на следующий день выиграли упражнение с тремя мячами и двумя скакалками и стали вторыми в упражнении с пятью обручами.
В Пезаро (Италия) завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная России победила в общекомандном зачёте с семью золотыми, пятью серебряными и одной бронзовой. Вторыми стали итальянки (1-0-0), третьими – японки (0-1-3).
По общему числу наград первые – россиянки (13), вторые – японки (4), третьи – болгарки (3).
В числе победителей и призеров соревнований – капитан российской команды – Анастасия Близнюк, выступающая за Пензенскую область.
Российская команда в составе: Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Евгения Леванова, Ксения Полякова и Мария Кравцова – завоевала три медали. Они стали первыми в олимпийской дисциплине – групповом многоборье, а на следующий день выиграли упражнение с тремя мячами и двумя скакалками и стали вторыми в упражнении с пятью обручами.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 04 2017
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