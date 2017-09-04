Внеплановая проверка индивидуального предпринимателя Пензенской области выявила нарушение ветеринарного законодательства

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя «К...», осуществляющего свою деятельность в селе Вадинске Пензенской области, на предмет соблюдения ветеринарного законодательства при заготовке (закупе), хранении и реализации животноводческой продукции, в том числе мяса свинины и птицы и продуктов их переработки, государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области был выявлен факт заготовки для дальнейшей реализации мяса свинины в количестве 12,5 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении, эпизоотическое благополучие места его выхода.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил при заготовке (закупе), хранении и реализации продуктов животноводства предприниматель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, назначен штраф в сумме 3000 рублей. Продукция снята с реализации. Проведена разъяснительная беседа.