Иван Белозерцев поручил максимально задействовать сельскохозяйственную технику на полях для ускорения темпов уборки урожая

По информации регионального министерства сельского хозяйства, озвученной на оперативном совещании в правительстве Пензенской области, на данный момент на территории субъекта РФ убрано 68 процентов зерновых и зернобобовых культур. Практически завершена уборка гороха, озимых – пшеницы и ржи, завершается уборка ячменя, приступили к сбору яровой пшеницы. Всего по области намолочено 1 миллион 818 тысяч тонн. Средняя урожайность 37,3 центнера с гектара, это выше прошлогоднего показателя более чем на 7 центнеров с гектара.



«Обращаю внимание всех ответственных лиц на то, что первоочередная задача – собрать и сохранить выращенный урожай. Для этого необходимо максимально задействовать всю имеющуюся у пензенских агропромышленных предприятий сельскохозяйственную технику», - распорядился глава региона.



«Более того, не стоит экономить, и тем аграриям, которым не хватает собственных ресурсов, целесообразно обратиться за техникой, например, к саратовским коллегам, которые уборку уже завершили. Надо активизировать эту работу, чтобы не потерять то, что выращено», - пояснил он.



Также Иван Белозерцев поставил задачу использовать влажную погоду для организации посева озимых культур на территориии Пензенской области.

Новость: Правительство Пензенской области 04 2017