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Иван Белозерцев поручил максимально задействовать сельскохозяйственную технику на полях для ускорения темпов уборки урожая
Сегодня в Пензе
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По информации регионального министерства сельского хозяйства, озвученной на оперативном совещании в правительстве Пензенской области, на данный момент на территории субъекта РФ убрано 68 процентов зерновых и зернобобовых культур. Практически завершена уборка гороха, озимых – пшеницы и ржи, завершается уборка ячменя, приступили к сбору яровой пшеницы. Всего по области намолочено 1 миллион 818 тысяч тонн. Средняя урожайность 37,3 центнера с гектара, это выше прошлогоднего показателя более чем на 7 центнеров с гектара.
По информации регионального министерства сельского хозяйства, озвученной на оперативном совещании в правительстве Пензенской области, на данный момент на территории субъекта РФ убрано 68 процентов зерновых и зернобобовых культур. Практически завершена уборка гороха, озимых – пшеницы и ржи, завершается уборка ячменя, приступили к сбору яровой пшеницы. Всего по области намолочено 1 миллион 818 тысяч тонн. Средняя урожайность 37,3 центнера с гектара, это выше прошлогоднего показателя более чем на 7 центнеров с гектара.
Новость: Правительство Пензенской области 04 2017
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