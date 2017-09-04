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Гражданка города Пензы признана виновной за неуплату штрафа в срок
Сегодня в Пензе
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Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области было вынесено постановление в отношении гражданки Фединой В.В. по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ за реализацию продуктов животноводства без ветеринарно-сопроводительных документов. За данное правонарушение был назначен штраф в размере 500 рублей. В установленный ч.1 ст.32.2 КоАП РФ шестидесятидневный срок штраф физическим лицом уплачен не был. Таким образом, гражданка совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Заявление о возбуждении исполнительного производства по данному нарушению было направлено в службу судебных приставов. Затем дело было передано на рассмотрение мировому судье судебного участка Октябрьского района г.Пензы. Мировой судья постановил признать Федину В.В. виновной в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в двойном размере.
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области было вынесено постановление в отношении гражданки Фединой В.В. по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ за реализацию продуктов животноводства без ветеринарно-сопроводительных документов. За данное правонарушение был назначен штраф в размере 500 рублей.
В установленный ч.1 ст.32.2 КоАП РФ шестидесятидневный срок штраф физическим лицом уплачен не был. Таким образом, гражданка совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Заявление о возбуждении исполнительного производства по данному нарушению было направлено в службу судебных приставов. Затем дело было передано на рассмотрение мировому судье судебного участка Октябрьского района г.Пензы.
Мировой судья постановил признать Федину В.В. виновной в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в двойном размере.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 04 2017
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