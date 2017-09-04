Губернатор поручил организовать шефство успешных предприятий над общеобразовательными организациями в Пензенской области

На оперативном совещании в правительстве региона были подведены итоги состоявшихся на прошлой неделе торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний. По информации министерства образования за школьные парты в этом году село 123 тысячи 900 учащихся, это почти на 4 тысячи школьников больше, чем было в прошлом году.



По поручению главы областной исполнительной власти в пензенских школах состоялись открытые уроки, которые провели успешные выпускники – руководители предприятий промышленности, малого и среднего бизнеса, правоохранители, а также члены правительства субъекта РФ.



Иван Белозерцев распорядился продолжить эту работу – составить график посещения – не реже чем один раз в квартал – школ, средних специальных учебных заведений и вузов с целью проведения открытых уроков для молодёжи членами областного правительства, министрами и другими должностными лицами региона. Темы уроков необходимо заранее проработать и согласовать с педагогами.



Особый акцент в ходе обсуждения вопросов общего образования глава Пензенской области сделал на недопустимости организации сбора с родителей учеников финансовых средств на нужды школ.



«Поборы с родителей в школах – исключить. Я давал поручение на эту тему, и некоторые руководители общеобразовательных организаций уже были наказаны и даже сняты с должности за эти нарушения», - напомнил губернатор.



«Для родителей, имеющих бизнес, отдать в пользу школы 2, 5 или 10 тысяч рублей не представляет проблемы. А для кого-то 50 рублей – это большая проблема», - конкретизировал он.



Иван Белозерцев поставил задачу организовать шефство успешных предприятий над общеобразовательными организациями в Пензенской области, наладить по взаимной договорённости сторон более тесный контакт между школами и бизнесом, имеющим возможность оказывать безвозмездную поддержку в решении текущих проблем.



Кроме того, глава региона напомнил членам правительства о предложениях педагогического сообщества, поступивших в ходе работы на августовском педсовете. Иван Белозерцев распорядился сформировать перечень данных предложений, касающихся вопросов воспитания, принять по ним соответствующие управленческие решения.

Новость: Правительство Пензенской области 04 2017