|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Губернатор поручил организовать шефство успешных предприятий над общеобразовательными организациями в Пензенской области
Сегодня в Пензе
|
На оперативном совещании в правительстве региона были подведены итоги состоявшихся на прошлой неделе торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний. По информации министерства образования за школьные парты в этом году село 123 тысячи 900 учащихся, это почти на 4 тысячи школьников больше, чем было в прошлом году.
На оперативном совещании в правительстве региона были подведены итоги состоявшихся на прошлой неделе торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний. По информации министерства образования за школьные парты в этом году село 123 тысячи 900 учащихся, это почти на 4 тысячи школьников больше, чем было в прошлом году.
Новость: Правительство Пензенской области 04 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru