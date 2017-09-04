Завершился Всероссийский конкурс региональных органов управления образованием «ГТО всей семьей». Основная цель конкурса - создание в рамках региональных образовательных систем условий для вовлечения обучающихся и членов их семей в выполнение нормативов Комплекса ГТО. По итогам проведенной экспертизы конкурсных работ федерального этапа в категории «Лучшие семьи-участники» от Пензенской области признана победителем семья Левиных из школы №11 г. Пензы, победители регионального этапа конкурса. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «ГТО всей семьей» состоится 17 сентября 2017года в рамках Всероссийского спортивно-просветительского семейного фестиваля «ГТО всей семьей» в г. Москве. Семья Левиных и еще 9 семей-победительниц Конкурса выступят с самопрезентацией, представят зрителям мастер-класс и творческий номер. Региональный этап конкурса проводился Министерством образования Пензенской области совместно с Институтом регионального развития Пензенской области.

Новость: Министерство образования Пензенской области 04 2017