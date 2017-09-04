Иван Белозерцев распорядился провести в Пензенской области Единый день приёма граждан

В пятницу на этой неделе с 16 до 19 часов обращения жителей будут рассматривать губернатор, члены правительства региона, главы муниципальных образований и сельских поселений, директора школ, главные врачи лечебных заведений, руководители управляющих компаний и другие должностные лица.



«У людей к власти много вопросов, которые они хотели бы задать и найти решение совместно. Не достаёт, наверное, главам муниципальных образований общения с населением. Несмотря на то, что по моему поручению недавно руководители администраций районов отчитывались о работе не только на сессиях муниципальных представительных органов, но и перед жителями, и я сам отчитывался. Эту работу мы будем продолжать и в следующем году», - уточнил глава региона.



«Но чем больше работаешь, тем больше понимаешь, что люди нуждаются в общении с представителями власти, что проблемы у них серьёзные, их надо решать. Поэтому считаю необходимым организовать и провести в Пензенской области Единый день приёма граждан», - поставил задачу Иван Белозерцев.



Он пояснил, что сам в этот день рассмотрит обращения жителей города Пензы, поскольку в ходе своих рабочих поездок в районы области проводит выездные приёмы для граждан в муниципальных образованиях и намерен эту работу продолжать.



Также глава областной исполнительной власти поручил в кратчайшие сроки подготовить анализ обращений, поступивших в его адрес во время прямой линии с жителями, транслировавшейся в прямом телевизионном эфире 31 августа текущего года. Напомним, что обращений было более одной тысячи. Иван Белозерцев дал поручение сформировать сводную таблицу прозвучавших вопросов по отраслям с итогом работы по каждому обращению, то есть с указанием конкретного решения проблемы.



«Взаимодействие с населением – это важнейшая задача власти. Рассмотрение проблем жителей не должно быть формальным», – нацелил губернатор.



«Мы работаем для людей – для жителей Пензенской области», – резюмировал он.

Новость: Правительство Пензенской области 04 2017