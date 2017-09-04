По итогам 7 месяцев 2017 года Пензенская область занимает 8-е место в ПФО по индексу потребительских цен на все товары и услуги

«Из 40 товаров, по стоимости которых мы вели мониторинг, снижены цены по 30 позициям, - доложил губернатору министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков. – По рейтингу российского Министерства экономического развития, за июль 2017 года Пензенская область заняла 80-е место из 85 субъектов РФ по ценам на социально значимые товары».

Дешевле чем в Пензенской области, продукты только в 5 регионах страны.

Иван Белозерцев подчеркнул важность контроля стоимости товаров первой необходимости.

«Правительство Пензенской области ведет работу с торговыми сетями, по 27 позициям действует соглашение о минимальной торговой наценке, что позволяет удерживать цены на социально значимые продукты, - констатировал глава региона. – Но этот вопрос нельзя решать исключительно административными методами».

Губернатор поручил увеличить число площадок под сезонные ярмарки сельхозпродукции.

«За последние два года число ярмарок выходного дня выросло в Пензенской области с 76 до 87 – это плюс для наших граждан. Строятся новые дома, растут новые микрорайоны, если есть подходящие площадки – там должны появляться ярмарки шаговой доступности. Главам районов нужно проработать этот вопрос с управляющими компаниями», - отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что муниципальная власть должна также наладить работу с сельхозпроизводителями, чтобы цены на новых торговых площадках не превышали стоимость товаров на уже знакомых покупателям ярмарках.

«Нужно договариваться с небольшими компаниями, заинтересованными в оперативном сбыте своей продукции. Они могли бы доставлять овощи, картофель, а в зимней период – и мясо непосредственно потребителям. Горожанам, особенно пожилым, такая форма торговли была бы очень удобна», - резюмировал губернатор.