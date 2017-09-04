Прямая линия Губернатора

За день до 1 сентября в 14 часов по московскому времени на всех пензенских каналах была одинаковая картинка. Губернатор Иван Белозерцев проводил прямую линию и отвечал на вопросы пензенцев. Обращения поступали в виде звонков и SMS-сообщений, а также в ходе прямых включений из областного центра и районов. В Каменке работала съемочная группа телеканала «ТВ-Пенза». На связь со студией вышел Валерий Марков.

«Иван Александрович, в поликлиниках нам не хватает узких специалистов. Мы люди не молодые, к врачам вынуждены часто обращаться. Когда изменится эта ситуация», – задала вопрос жительница Каменки.

Уже после эфира ответ жителям дали в администрации Каменского района. Проблема не новая, но ее стараются решить, в том числе, обеспечивая жильем специалистов, которые приезжают в Каменку и остаются здесь работать.

«Все молодые специалисты, которые были к нам направлены Министерством здравоохранения, они практически все получили квартиры. К нам также в район приезжают и доктора из других областей. Жить специалистам есть где, главное, чтобы у них было желание приехать и работать», – отметил Глава администрации Каменского района Константин Грошев.

В поликлинике подтвердили, штат узких специалистов укомплектован только наполовину. Постоянной работой здесь готовы обеспечить 11 врачей, представить отдельный кабинет, современное оборудование и все необходимые условия.

«У нас не хватает психиатра-нарколога, окулиста, невропатолога, фтизиатра, онколога и акушера-гинеколога. Сейчас троих специалистов мы ждем, один уже приехал и приступил к работе, это рентгенолог. Ждем акушеров-гинекологов», – рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Каменская МРБ» Наталья Проненко.

Еще один вопрос Губернатору задала Елена Горбунова:

«Иван Александрович, по телевизору показывают, как обустраивают многие территории, например, город Пензу. У нас тоже занимаются благоустройством, но если бы были дополнительные деньги, это можно было бы сделать лучше и быстрее. Будет ли программа по благоустройству продолжена в следующем году, и как в нее можно вступить».

В этом году в Каменке в числе 11 муниципальных образований реализуется Всероссийский проект «Комфортная городская среда». Уже известно, что работать он будет еще на протяжении 5 лет, и будет поддерживаться правительством региона. Поучаствовать в проекте и преобразиться смогут еще больше дворов, в том числе в районах области.

«В этом году в рамках программы работы ведутся на 24-х объектах, смета готова. Если в следующем году финансирование будет на уровне этого года, мы будет только рады. Бригады укладывают асфальт, бордюры, закладывают столбы для освещения, заказали лавочки», – отчитались в администрации Каменского района.

В ходе прямой линии в адрес Губернатора поступило более 1000 вопросов. Несмотря на то, что реально в студии глава региона успел ответить лишь на пару десятков из них, он пообещал, что абсолютно все они будут рассмотрены.

«Из тех вопросов, которые прозвучали, я еще раз убедился, что нужно строить новые школы, детские сады, дороги. Нужно более эффективно работать в сфере здравоохранения, ремонтировать больницы, строить поликлиники, обеспечивать их кадрами, чтобы люди могли получать качественную медицинскую помощь»,

По каждому обращению граждан будет персональный ответ отправителю, при условии, что оно не является анонимным. Так что разбираться в вопросах граждан министерствам и ведомствам предстоит еще месяц как минимум.