Для больших и маленьких лакомок!

Улица Медовая, Кондитерский проспект, Площадь мороженого. Любимое место отдыха горожан на один день превратилось в сказочный сладкий город. На двух аллеях центрального парка имени В.Г. Белинского развернулись торгово-выставочные ряды с выпечкой, конфетами, мармеладом, халвой, зефиром, медом и другими лакомствами. Пензенского производителя должны знать в лицо, считают организаторы первого областного фестиваля сладостей.

«Более 95 % производимой продукции продается не в Пензе, а за ее пределами. Есть поставки в США, Израиль, Германию и Китай. Мы хотели бы, чтобы наши потребители, приходя в магазины знали о ней и ориентировались на то, что пензенская продукция очень качественная», - отметил Валерий Беспалов, заместитель председателя Правительства Пензенской области.

Одним из таких примеров является местное предприятие, специализирующееся на выпуске восточных сладостей. Его особенностью является то, что продукция создается по турецким рецептам.

«Здесь используется миндаль, грецкий орех. Продукция рассчитана на вкусовые качества, не свойственные для нашего российского потребителя. Но это очень вкусные, полезные сладости, которые украсят любое чаепитие»,- рассказывает менеджер кондитерского кластера.

Это не перламутровый жемчуг, а мармелад пензенского производства. Кстати, пользующийся спросом как у больших, так и у маленьких сладкоежек! Пензенская область может по праву считаться кондитерской столицей. По объемам производства она занимает 4 место, уступая Москве, Московской и Ленинградской области.

«Нам есть чем гордиться, это действительно повод для гордости и это то, о чем хотелось бы рассказать нашим жителям. Этот фестиваль - возможность рассказать о том, что мы умеем производить: конфеты, мармелад, кондитерские изделия, какие только можно себе представить, включая мед и варенье. Люди приходят и пробуют то, что производится в их родном регионе», - подчеркнула Дина Черемушкина, пресс-секретарь Губернатора и Правительства Пензенской области.

На фестивале сладостей свою продукцию презентовали 15 пензенских предприятий и это только начало.

«Судя, по количеству людей, по довольным лицам детей, я думаю, что у этого фестиваля хорошее будущее. Пенза входит в 5-ку лидеров по кондитерскому производству, и я думаю не надо стесняться говорить об этом, надо представлять свою продукцию и надо общаться с нашими покупателями напрямую. Здесь проходят дегустации, мы слышим отзывы от наших покупателей, и это прекрасно!», - говорит Илья Иссаков, Председатель кондитерского кластера «Союз пензенских кондитеров».

«Благодаря тому, что производители, объединившись вместе с властью, для детей, для жителей для гостей города Пензы проводят такое большое, красивое, сладкое мероприятие»,- добавил Михаил Ляшков, Руководитель центра кластерного развития Пензенской области.

На фестивале в этот день работали различные мастер-классы, в фотозоне любой желающий мог получить бесплатный снимок на память с ростовыми куклами, а завершился праздник концертом с участием молодых танцоров, исполнителей, гимнастов и жонглеров.

«Спасибо за такой веселый праздник, в преддверии школьной поры», - поблагодарила семья Лысиковых.

В следующем году фестиваль сладостей увеличит свои масштабы, уверены организаторы. Планируется, что точкой его проведения станет площадь им. В.И.Ленина.