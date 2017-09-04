Ни одно из обращений жителей региона не останется без ответа

В один день, в одно и то же время, руководители всех министерств и ведомств области встретятся с населением, чтобы ответить на актуальные вопросы. Каждый — по своему профилю. Единый день приёма граждан предложил провести Губернатор Иван Белозерцев:

«Будет правильно, если мы определим единый день приема граждан в области. Поручаю, чтобы в эту пятницу все, начиная с меня, а также вице-губернатор, министры, главы муниципальных образований и сельских поселений, главные врачи, директора школ — все руководители должны провести прием! С 16:00 до 19:00 часов».

На такую мысль Ивана Белозерцева натолкнула прошедшая на минувшей неделе «прямая линия», во время которой в его адрес поступило свыше тысячи обращений. За каждым — проблема, которую не сумели решить на местном уровне. Сам Губернатор на этот раз встретится с жителями областного центра:

«Я проведу приём в Пензе, потому что в районах бываю регулярно и провожу там приёмы граждан. На этот раз пусть жители районов не приезжают. Я сам к ним приеду».

Губернатор поручил определить места проведения приёмов и сообщить населению. Такую работу он рекомендовал провести и управляющим компаниям, к которым у граждан — подавляющее число вопросов.