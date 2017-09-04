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 Вторник, 05 сентября 2017
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Время читать Куприна
Сегодня в Пензе
 

В 1981 году в Наровчате был торжественно открыт музей А.И. Куприна при участии дочери писателя Ксении Александровны. Через 3 года, в 1984 году, по инициативе Объединения литературно-мемориальных музеев и общественности Наровчата состоялся первый Купринский литературный праздник, положивший начало замечательной традиции.
 
За долгие годы проведения праздника его гостями были такие известные люди как: артисты Анатолий Ромашин и Валентина Талызина, известный писатель Вячеслав Дегтев, которого называли современным Куприным, артист театра и кино Сайд Грегори Багов, создатель многосерийного фильма «Юнкера» режиссер и сценарист Игорь Черницкий и многие другие.
 
В этом году темой праздника стало 80-летие со дня возвращения писателя на родину.

Традиционно праздник начался с открытия выставки «Куприн и революция» в Выставочном зале музея А.И. Куприна. На выставке были представлены новые материалы из фондов Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, посвященные жизни и творчеству Куприна в период революционных событий и в эмиграции. Экспозицию дополняли красочные интерактивные фотозоны, передающие революционный дух ушедшей эпохи.
 
Купринский праздник впервые проводился на улицах и в городском парке. Гости и жители Наровчата окунулись в мир Куприна на многочисленных интерактивных площадках. Областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова представила книжную выставку произведений писателя и квест-игру «Найди белого пуделя». Любители шахмат могли сыграть победную партию гроссмейстера и чемпиона мира Алёхина на площадке «Шахматный гамбит. Куприн - Алехин». На Спортивной площадке все желающие могли сдать «Купринский норматив ГТО». Фотозона «Купринские герои» приглашала сделать селфи на память и оставить отзывы и пожелания на «Купринском дереве». Самых любознательных ждали интерактивные «Загадки от Куприна» и  много другого интересного. Прогулка по «Аллее мастеров» с участием народных умельцев и фольклорных коллективов Наровчатского, Нижнеломовского, Мокшанского районов познакомила гостей праздника с самобытной культурой и  традициями Пензенской области.
 
В 2015 году, благодаря Наровчатскому землячеству, на родине писателя появился скульптурно-архитектурный ансамбль-памятник. С тех пор появилось новое место торжественного открытия праздника. После митинга состоялось возложение венков и цветов к мемориальному комплексу, посвященному Александру Ивановичу Куприну.

В этот день для посетителей распахнул свои двери музей А.И. Куприна и Наровчатский музей-заповедник, а в городском парке для гостей праздника была представлена литературно-музыкальная композиция, которую украсили своим творчеством артисты и коллективы из Пензы, Наровчатского и Нижнеломовского районов.
 
Интерес к празднику растет из года в год. География его участников расширяется. Количество посетителей за все время проведения праздника приближается к 50-ти тысячам человек. С недавнего времени Купринский литературный праздник вошел в Национальный календарь событий. Все это способствует развитию внутреннего туризма и созданию привлекательного имиджа Пензенской области.

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