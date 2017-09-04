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Время читать Куприна
Сегодня в Пензе
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В 1981 году в Наровчате был торжественно открыт музей А.И. Куприна при участии дочери писателя Ксении Александровны. Через 3 года, в 1984 году, по инициативе Объединения литературно-мемориальных музеев и общественности Наровчата состоялся первый Купринский литературный праздник, положивший начало замечательной традиции. Традиционно праздник начался с открытия выставки «Куприн и революция» в Выставочном зале музея А.И. Куприна. На выставке были представлены новые материалы из фондов Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, посвященные жизни и творчеству Куприна в период революционных событий и в эмиграции. Экспозицию дополняли красочные интерактивные фотозоны, передающие революционный дух ушедшей эпохи. В этот день для посетителей распахнул свои двери музей А.И. Куприна и Наровчатский музей-заповедник, а в городском парке для гостей праздника была представлена литературно-музыкальная композиция, которую украсили своим творчеством артисты и коллективы из Пензы, Наровчатского и Нижнеломовского районов.
В 1981 году в Наровчате был торжественно открыт музей А.И. Куприна при участии дочери писателя Ксении Александровны. Через 3 года, в 1984 году, по инициативе Объединения литературно-мемориальных музеев и общественности Наровчата состоялся первый Купринский литературный праздник, положивший начало замечательной традиции.
Традиционно праздник начался с открытия выставки «Куприн и революция» в Выставочном зале музея А.И. Куприна. На выставке были представлены новые материалы из фондов Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, посвященные жизни и творчеству Куприна в период революционных событий и в эмиграции. Экспозицию дополняли красочные интерактивные фотозоны, передающие революционный дух ушедшей эпохи.
В этот день для посетителей распахнул свои двери музей А.И. Куприна и Наровчатский музей-заповедник, а в городском парке для гостей праздника была представлена литературно-музыкальная композиция, которую украсили своим творчеством артисты и коллективы из Пензы, Наровчатского и Нижнеломовского районов.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 04 2017
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