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Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский проведёт 8 сентября личный приём граждан
Сегодня в Пензе
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В пятницу, 8 сентября 2017 года, с 16.00 до 19.00 министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский проведет личный приём граждан. Адрес: г. Пенза, 2-й Виноградный проезд, дом 30, кабинет 406. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 92-05-63.
В пятницу, 8 сентября 2017 года, с 16.00 до 19.00 министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский проведет личный приём граждан.
Адрес: г. Пенза, 2-й Виноградный проезд, дом 30, кабинет 406.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 92-05-63.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 04 2017
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