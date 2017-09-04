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Счастливого пути
Сегодня в Пензе
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300 пензенских школьников из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, начнут учебный год в лагере «Приморский», расположенном в поселке Кабардинка Краснодарского края. Дети будут не только отдыхать, но и изучать школьную программу с преподавателями.
«Хорошо учиться, но нужно и отдыхать. Впервые было выделено 20 миллионов рублей из бюджета. Детей, которые сегодня отправятся в лагерь «Приморский», ждет увлекательное путешествие, культурная, образовательная, спортивная программы», - отметил заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Олег Ягов.
В лагерь детей провожали под музыку. Не забыли отметить заслуги педагогов. Благодарности Губернатора были удостоены вожатые, воспитатели и руководители лагерей.
«С вами будут работать лучшие воспитатели и вожатые наших университетов. Я желаю вам хорошего отдыха, счастливого пути, бодрости и энергии», - сказал ректор Пензенского государственного университета, Александр Гуляков.
Всего на организацию отдыха и оздоровление детей в этом году было выделено 400 миллионов рублей. Свыше 50% школьников побывали в пензенских лагерях.
«Летняя оздоровительная компания в этом году была организована на достойном уровне. Около 80 тысяч детей побывали в лагерях пензенской области», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Пензенской области, Валерий Лидин.
Школьники проведут на море 21 день, после чего вернутся в домой.
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