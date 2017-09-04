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Семинар по правоведению
Сегодня в Пензе
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Учебный год в Пензенском госуниверситете архитектуры и строительства начали с занятия по правоведению. Цель – не подготовить к экзамену, а проинформировать студентов об их экономических, социальных и политических правах. С молодыми людьми встретилась Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.
«Много времени мы уделяем работе с молодежью. Так как в последнее время поступает много жалоб о том, что молодые люди не знают, как поступить им в той или иной ситуации, – рассказала Елена Николаевна.
В преддверии выборов в Законодательное Собрание молодым людям напомнили об избирательном праве и рассказали об изменениях в законодательстве. Студентам, проживающим за пределами областного центра, не придется возвращаться домой, чтобы отдать свой голос. Сделать это можно, написав заявление в ближайшем избирательном участке или многофункциональном центре.
«С 1 июня текущего года внесены изменения в федеральное законодательство, согласно которым на выборах депутатов Законодательного Собрания, а в дальнейшем и на выборах Президента отменяются открепительные удостоверения и досрочное голосование. Вводится новый порядок включения избирателя в список по месту его фактического нахождения», – пояснил Председатель Избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.
Такой метод значительно упростит процедуру выборов. Кроме того, теперь процесс голосования станет доступен в электронном формате протокола.
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