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 Вторник, 05 сентября 2017
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В ДТП погиб ребенок
Сегодня в Пензе
 
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В ДТП, произошедшем на границе Пензенского и Шемышейского районов, есть погибшие. По факту случившегося проводиться проверка, по результатам которой будут выяснены причины аварии.

«По предварительным данным, 31 августа в 20.30 на 20-м километре автомобильной дороги Пенза-Шемышейка-Лопатино произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110, под управлением мужчины 1994 года рождения, с экскаватором ЭО-2621, под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ, мальчик 2001 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель и пассажирка данного транспортного средства с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение», – сообщила старший инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова. 

Новость: Елена Кандрина 04 2017
2017-09-04
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 Как доложил губернатору министр образования Пензенской области Александр Воронков, до конца года планируется оздоровить 103 500 детей
 
2017-09-04
Засечный бой
Представители союза засечного боя Пензенской области закрыли летний сезон
 
2017-09-04
Автомобили для педиатрических служб городов Пензенской области будут приобретены по поручению Ивана Белозерцева
 Решение по вопросу, поступившему на прямую линию с жителями, губернатор озвучил в ходе оперативного совещания в правительстве области
 
2017-09-04
Осуществлен контроль за ходом выполнения работ по благоустройству территорий многоквартирных домов
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2017-09-04
Будущие четвероногие помощники
В областном центре кинологической службы УМВД подрастает новая смена
 
2017-09-04
Иван Белозерцев принял решение об изменении долей софинансирования программ водоснабжения и освещения населённых пунктов в пользу муниципалитетов
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2017-09-04
На территории Пензенского района выявлено место незаконной добычи грунта
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2017-09-04
В медицинское учреждение города Пензы госпитализирована несовершеннолетняя с огнестрельным ранением руки
 Следователи устанавливают обстоятельства причинения по неосторожности огнестрельного ранения несовершеннолетней девушке
 
2017-09-04
В ДТП погиб ребенок
Легковушка столкнулась с экскаватором
 
2017-09-04
Семинар по правоведению
Чиновники рассказали студентам ПГУАС об их правах
 
2017-09-04
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300 пензенских школьников отправились на Черноморское побережье
 
2017-09-04
Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский проведёт 8 сентября личный приём граждан
 Дополнительную информацию можно получить по телефону 92-05-63
 
2017-09-04
Время читать Куприна
 В селе Наровчат, на родине известного русского писателя Александра Ивановича Куприна, состоялся XXXIII Купринский литературный праздник
 
2017-09-04
Ни одно из обращений жителей региона не останется без ответа
Губернатор предложил провести в области Единый день приёма граждан
 
2017-09-04
Для больших и маленьких лакомок!
Впервые в Пензе прошел фестиваль сладостей
 

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