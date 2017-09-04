В ДТП погиб ребенок

В ДТП, произошедшем на границе Пензенского и Шемышейского районов, есть погибшие. По факту случившегося проводиться проверка, по результатам которой будут выяснены причины аварии.

«По предварительным данным, 31 августа в 20.30 на 20-м километре автомобильной дороги Пенза-Шемышейка-Лопатино произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110, под управлением мужчины 1994 года рождения, с экскаватором ЭО-2621, под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ, мальчик 2001 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель и пассажирка данного транспортного средства с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение», – сообщила старший инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.