Следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области проводится проверка по факту получения жительницей Городищенского района 1999 года рождения огнестрельной раны.

02 сентября 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение города Пензы госпитализирована несовершеннолетняя с огнестрельным ранением руки.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 31 августа 2017 года около 21 часа девушка вместе с матерью и собакой гуляла около села Вышелей Городищенского района. В это время проезжавшая мимо автомашина остановилась, из нее вышел неизвестный и выстрелил (по предварительным данным, из ружья) в условиях плохой видимости из-за темноты в сторону собаки, бегущей по направлению к девушке. В результате несовершеннолетней по неосторожности причинено огнестрельное ранение правого предплечья, теменной области. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причинившего огнестрельное ранение, и всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда здоровью, причиненного несовершеннолетней. Проведение доследственной проверки продолжается.