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В медицинское учреждение города Пензы госпитализирована несовершеннолетняя с огнестрельным ранением руки
Сегодня в Пензе
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Следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области проводится проверка по факту получения жительницей Городищенского района 1999 года рождения огнестрельной раны. 02 сентября 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение города Пензы госпитализирована несовершеннолетняя с огнестрельным ранением руки. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 31 августа 2017 года около 21 часа девушка вместе с матерью и собакой гуляла около села Вышелей Городищенского района. В это время проезжавшая мимо автомашина остановилась, из нее вышел неизвестный и выстрелил (по предварительным данным, из ружья) в условиях плохой видимости из-за темноты в сторону собаки, бегущей по направлению к девушке. В результате несовершеннолетней по неосторожности причинено огнестрельное ранение правого предплечья, теменной области. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причинившего огнестрельное ранение, и всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда здоровью, причиненного несовершеннолетней. Проведение доследственной проверки продолжается.
Следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области проводится проверка по факту получения жительницей Городищенского района 1999 года рождения огнестрельной раны.
02 сентября 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение города Пензы госпитализирована несовершеннолетняя с огнестрельным ранением руки.
В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 31 августа 2017 года около 21 часа девушка вместе с матерью и собакой гуляла около села Вышелей Городищенского района. В это время проезжавшая мимо автомашина остановилась, из нее вышел неизвестный и выстрелил (по предварительным данным, из ружья) в условиях плохой видимости из-за темноты в сторону собаки, бегущей по направлению к девушке. В результате несовершеннолетней по неосторожности причинено огнестрельное ранение правого предплечья, теменной области. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия.
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причинившего огнестрельное ранение, и всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда здоровью, причиненного несовершеннолетней. Проведение доследственной проверки продолжается.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 04 2017
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