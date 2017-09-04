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 Вторник, 05 сентября 2017
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На территории Пензенского района выявлено место незаконной добычи грунта
Сегодня в Пензе
 

В ходе рейдового мероприятия по поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в части ужесточения контроля над использованием лесных угодий и по предотвращению фактов незаконного использования природных ресурсов  сотрудниками Министерств проводились работы по выявлению мест самовольного пользования недрами.

Был произведен выезд в Пензенский район по автодороге Саратов – Нижний Новгород в сторону р.п. Кондоль.

Примерно в 200 м на юго-восток от деревни Октябрьская Пензенского района выявлено место незаконной добычи грунта.

Общая разработанная площадь участка сельскохозяйственного назначения составляет около 3,0 га, по глубине в среднем более 2 м.

На месте работ находился экскаватор HITACHI и несколько единиц большегрузных машин, в основном КаМАЗы. Лицензия на добычу в указанном месте не выдавалась.

По факту незаконной добычи направлено заявление в полицию Пензенского района для принятия мер в отношении лиц, производивших самовольное пользование недрами.

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 04 2017
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