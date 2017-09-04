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Иван Белозерцев принял решение об изменении долей софинансирования программ водоснабжения и освещения населённых пунктов в пользу муниципалитетов
Сегодня в Пензе
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«Посещая районы области в ходе рабочих поездок, заслушивая глав администраций муниципальных образований, анализируя ситуацию в плане реализации областных программ, я вижу, что некоторые из них работают не так, как должны. Например, «Чистая вода» - хорошая программа, в 2015 году мы её возобновили. Но потребность в этой программе очень серьёзная», - отметил глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.
«Посещая районы области в ходе рабочих поездок, заслушивая глав администраций муниципальных образований, анализируя ситуацию в плане реализации областных программ, я вижу, что некоторые из них работают не так, как должны. Например, «Чистая вода» - хорошая программа, в 2015 году мы её возобновили. Но потребность в этой программе очень серьёзная», - отметил глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.
Новость: Правительство Пензенской области 04 2017
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