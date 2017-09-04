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 Вторник, 05 сентября 2017
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Иван Белозерцев принял решение об изменении долей софинансирования программ водоснабжения и освещения населённых пунктов в пользу муниципалитетов
Сегодня в Пензе
 

«Посещая районы области в ходе рабочих поездок, заслушивая глав администраций муниципальных образований, анализируя ситуацию в плане реализации областных программ, я вижу, что некоторые из них работают не так, как должны. Например, «Чистая вода» - хорошая программа, в 2015 году мы её возобновили. Но потребность в этой программе очень серьёзная», - отметил глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.

«На приёмах люди по-прежнему обращаются за содействием в решении вопросов водоснабжения. На территории региона около 200 артезианских скважин нуждается в капитальном ремонте, порядка 60 из них необходимо пробурить вновь, требуют ремонта 280 водонапорных башен и 50 нужно установить дополнительно. Свыше 2-х тысяч километров водопроводных сетей нуждаются в ремонте и замене», - проинформировал он.

Программа в целом, по мнению главы субъекта Федерации, эффективная, но не все руководители администраций муниципальных образований заявляются на участие в ней, поскольку у многих не хватает средств в бюджете на софинансирование. 

«Считаю, что эту проблему нам нужно решать вместе с муниципальными образованиями. Поэтому я принял решение – во-первых, на 2018 год мы увеличим финансирование указанной программы – около 120 миллионов рублей на эти цели будет предусмотрено в бюджете Пензенской области», - сообщил Иван Белозерцев, давая соответствующие поручения профильному зампреду областного правительства и министру финансов региона. 

Кроме того, губернатор заявил об изменении долей софинансирования региональным и муниципальными бюджетами в пользу последних. Если раньше областной бюджет софинансировал лишь 30 процентов работ по водоснабжению, а муниципалитет – 70 процентов, то теперь, ровно наоборот, 70 процентов затрат возьмёт на себя регион и лишь 30 процентов будут оплачивать муниципалитеты.

Кроме того, по решению главы Пензенской области будут изменены доли софинасирования программ по устройству наружного освещения населённых пунктов. Если раньше львиную долю затрат на эти цели должны были нести муниципалитеты – 70 процентов, то теперь порядок софинансирования с региональным бюджетом изменён – 50 на 50 процентов.

«Эту информацию необходимо довести до глав муниципальных образований и городских округов. К разработке проектно-сметной документации в районах на объекты водоснабжения и освещения должны приступить уже сейчас», распорядился Иван Белозерцев.

Новость: Правительство Пензенской области 04 2017
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