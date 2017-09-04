Будущие четвероногие помощники

В областном центре кинологической службы УМВД новое пополнение. Эмире, Инге, Изабелле и Грете едва исполнилось два месяца, но молодых щенков уже приучают к их будущей работе - в игровой форме.

«В дальнейшем эти собаки будут использоваться по обнаружению взрывчатых веществ, наркотиков, трупных запахов»

Пока четвероногим помощникам не исполнится год, специалисты выявляют склонности щенков к той или иной деятельности.

«Если собака имеет игровую реакцию, но не проявляет агрессивности, то собаку приучают к поиску наркотических, взрывчатых веществ. Также проверяется игровая реакция, реакция на выстрел, световые и звуковые раздражители»- комментирует начальник отделения центра кинологической службы, Иван Бычков.

Когда щенки подрастут, их отправят в специализированное учебное заведение МВД:«На данный момент у нас в России имеется 4 таких учебных заведения:школа служебного собаководства в г. Ростове, ее филиал в подмосковном Егорьевске, также имеется школа в г. Уфа по подготовке специалистов-кинологов и школа во Владивостоке».

Эти щенки вместе со специалистами-кинологами отправятся в Уфу. 5,5 месяцев они будут проходить обучение. После сдачи выпускных экзаменов они вернутся в Пензу, где начнут свою службу.