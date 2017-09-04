Сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы осуществлен контроль за ходом выполнения работ по благоустройству территорий многоквартирных домов в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» по адресам: ул. Саранская, 7 и ул. Дружбы, 1,3,7,9.

Реализация данной программы находится на постоянном контроле администрации района и жителей.

Напоминаем, что в случае возникновения спорных ситуаций необходимо обращаться в администрацию района по телефонам: 55-11-00, 56-20-16.