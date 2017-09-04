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Осуществлен контроль за ходом выполнения работ по благоустройству территорий многоквартирных домов
Сегодня в Пензе
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Сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы осуществлен контроль за ходом выполнения работ по благоустройству территорий многоквартирных домов в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» по адресам: ул. Саранская, 7 и ул. Дружбы, 1,3,7,9. Реализация данной программы находится на постоянном контроле администрации района и жителей. Напоминаем, что в случае возникновения спорных ситуаций необходимо обращаться в администрацию района по телефонам: 55-11-00, 56-20-16.
Сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы осуществлен контроль за ходом выполнения работ по благоустройству территорий многоквартирных домов в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» по адресам: ул. Саранская, 7 и ул. Дружбы, 1,3,7,9.
Реализация данной программы находится на постоянном контроле администрации района и жителей.
Напоминаем, что в случае возникновения спорных ситуаций необходимо обращаться в администрацию района по телефонам: 55-11-00, 56-20-16.
Новость: Администрация города Пензы 04 2017
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