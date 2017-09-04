Автомобили для педиатрических служб городов Пензенской области будут приобретены по поручению Ивана Белозерцева

Напомним, что вопрос об обеспечении транспортом врачей-педиатров, выезжающих по вызовам к пациентам, адресовала губернатору в ходе прямой линии 31 августа текущего года Ольга Смирнова, главный педиатр области. Она обратила внимание главы региона на сложности работы участковых врачей.



«Парк автомобилей скорой медицинской помощи обновляется регулярно, а на памяти врачей-педиатров не было ни разу, чтобы мы получили транспорт, на котором можно было бы своевременно доехать по вызову», - отметила доктор.



«Для нас этот вопрос очень актуальный, особенно в период межсезонья, когда малыши начинают болеть. Ведь и в городе многие живут не в квартирах, а в частном секторе, и, поверьте, добраться до таких пациентов бывает очень непросто», - заверила она.



«Действительно, на врачей нагрузка серьёзная, особенно в эпидемиологический период. На то, чтобы добраться к больному общественным транспортом, уходит много времени. В результате страдают дети», - констатировал Иван Белозерцев, возвращаясь к вышеназванной теме на оперативном совещании.



«Вице-губернатору, министрам здравоохранения и финансов поручаю проработать вопрос и внести предложения по приобретению 9-ти автомобилей для детских поликлиник города Пензы. Кроме того, по одному автомобилю для педиатрических служб Кузнецка, Сердобска, Каменки и Нижнего Ломова», - распорядился он.



Глава субъекта РФ уточнил, что автомобили должны быть недорогие и малолитражные.



«Мы обязательно должны этот проект реализовать», - нацелил глава областной исполнительной власти.



«Я думаю, что это позволит обеспечить мобильность педиатрических служб, повысить качество и доступность медицинского обслуживания», - резюмировал он.

Новость: Правительство Пензенской области 04 2017