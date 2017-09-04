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Автомобили для педиатрических служб городов Пензенской области будут приобретены по поручению Ивана Белозерцева
Сегодня в Пензе
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Напомним, что вопрос об обеспечении транспортом врачей-педиатров, выезжающих по вызовам к пациентам, адресовала губернатору в ходе прямой линии 31 августа текущего года Ольга Смирнова, главный педиатр области. Она обратила внимание главы региона на сложности работы участковых врачей.
Напомним, что вопрос об обеспечении транспортом врачей-педиатров, выезжающих по вызовам к пациентам, адресовала губернатору в ходе прямой линии 31 августа текущего года Ольга Смирнова, главный педиатр области. Она обратила внимание главы региона на сложности работы участковых врачей.
Новость: Правительство Пензенской области 04 2017
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