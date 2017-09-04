Засечный бой отличается от привычных единоборств и учит противостоять сразу нескольким противникам. Он имеет исторические корни, однако самостоятельным видом спорта стал совсем недавно. Представители союза засечного боя Пензенской области закрыли летний сезон и провели тренировку на открытом воздухе.

«Очень важно понимать, что это не историческая реконструкция. Это полноконтактный вид рукопашного боя. Формат схватки – один против нескольких. На спортивной площадке я сражаюсь с тремя соперниками. Площадка ограничена – 4 на 4 метра», - рассказал председатель союза засечного боя в Пензенской области, Дмитрий Тышкунов.

Девиз тех, кто занимается засечным боем «Неуязвим тот, кто движется». Ведь условия поединка – не равны.

«Боец вынужден постоянно двигаться. Как только он встанет, он падает под ударами соперников. Если у меня всего один противник, я двигаюсь линейно. В засечном бое, мне приходится выбирать более сложные траектории», - отметил Дмитрий Тышкунов.

К неординарной системе подготовки готовы далеко не все. Полный курс тренировок проходят лишь самые стойкие. Среди тех, кто увлекается засечным боем, не только мужчины.

«Сначала я занималась самообороной, но потом тренер предложил мне заняться засечным боем. Это психологическая и физическая разрядка, снятие напряжения», - поделилась участница тренировки, Анна Руденко.

В ноябре представителей Союза засечного боя Пензенской области ждет еще одно испытание. Они будут защищать честь Сурского края на межрегиональных соревнованиях.