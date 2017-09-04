В летний период в регионе работало 470 лагерей, в которых отдохнули свыше 80 тысяч детей

На организацию детского отдыха в 2017 году из бюджета Пензенской области и муниципальных образований выделено около 400 млн. рублей, что на 14% выше уровня прошлого года.

Как доложил губернатору министр образования Пензенской области Александр Воронков, до конца года планируется оздоровить 103 500 детей.

«В этом сезоне в лагерях не зарегистрировано ни одного серьезного ЧП, - констатировал Иван Белозерцев. - В то же время дети, оставшиеся в каникулы в городе и лишенные родительского присмотра, подвергаются серьезному риску. Педагогам нужно уделять больше внимания работе с родителями школьников, больше заботиться об обеспечении безопасности ребят во время каникул».

Глава региона отметил, что отдых в детских лагерях может стать более востребованным у школьников и их родителей за счет организации профильных смен.

«К организации детского отдыха нужно подходить творчески, организуя тематические смены. Многие родители были бы рады отправить ребенка в лагерь со спортивной нагрузкой или изучением иностранных языков», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор поручил тщательно проанализировать состояние детских лагерей, составить по каждому реестр проблем и подготовить программу ремонта, чтобы привести их в порядок перед следующим летним сезоном.