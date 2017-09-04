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В летний период в регионе работало 470 лагерей, в которых отдохнули свыше 80 тысяч детей
Сегодня в Пензе
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На организацию детского отдыха в 2017 году из бюджета Пензенской области и муниципальных образований выделено около 400 млн. рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. Как доложил губернатору министр образования Пензенской области Александр Воронков, до конца года планируется оздоровить 103 500 детей. «В этом сезоне в лагерях не зарегистрировано ни одного серьезного ЧП, - констатировал Иван Белозерцев. - В то же время дети, оставшиеся в каникулы в городе и лишенные родительского присмотра, подвергаются серьезному риску. Педагогам нужно уделять больше внимания работе с родителями школьников, больше заботиться об обеспечении безопасности ребят во время каникул». Глава региона отметил, что отдых в детских лагерях может стать более востребованным у школьников и их родителей за счет организации профильных смен. «К организации детского отдыха нужно подходить творчески, организуя тематические смены. Многие родители были бы рады отправить ребенка в лагерь со спортивной нагрузкой или изучением иностранных языков», - подчеркнул Иван Белозерцев. Губернатор поручил тщательно проанализировать состояние детских лагерей, составить по каждому реестр проблем и подготовить программу ремонта, чтобы привести их в порядок перед следующим летним сезоном.
На организацию детского отдыха в 2017 году из бюджета Пензенской области и муниципальных образований выделено около 400 млн. рублей, что на 14% выше уровня прошлого года.
Как доложил губернатору министр образования Пензенской области Александр Воронков, до конца года планируется оздоровить 103 500 детей.
«В этом сезоне в лагерях не зарегистрировано ни одного серьезного ЧП, - констатировал Иван Белозерцев. - В то же время дети, оставшиеся в каникулы в городе и лишенные родительского присмотра, подвергаются серьезному риску. Педагогам нужно уделять больше внимания работе с родителями школьников, больше заботиться об обеспечении безопасности ребят во время каникул».
Глава региона отметил, что отдых в детских лагерях может стать более востребованным у школьников и их родителей за счет организации профильных смен.
«К организации детского отдыха нужно подходить творчески, организуя тематические смены. Многие родители были бы рады отправить ребенка в лагерь со спортивной нагрузкой или изучением иностранных языков», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Губернатор поручил тщательно проанализировать состояние детских лагерей, составить по каждому реестр проблем и подготовить программу ремонта, чтобы привести их в порядок перед следующим летним сезоном.
Новость: Правительство Пензенской области 04 2017
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