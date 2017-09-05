В администрации Никольского района обсудили вопрос развития сельского хозяйства

Глава администрации Никольского района Людмила Линина провела оперативное совещание с аппаратом администрации района, руководителями федеральных служб и главами администраций поселений по вопросам развития сельского хозяйства. Начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации Никольского района Виталий Егин проинформировал участников совещания о работе по уборке зерновых и зернобобовых культур, подготовке к проведению сева озимых культур. В ходе совещания речь шла также о проведении ярмарок "выходного дня" по продаже сельскохозяйственной продукции. Людмила Валентиновна поручила своим заместителям по вопросам экономического развития и социальным вопросам организовать проведение ярмарок "выходного дня" на Центральной площади Никольска.

Новость: Администрация Никольского района 05 2017