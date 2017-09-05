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В администрации Никольского района обсудили вопрос развития сельского хозяйства
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Никольского района Людмила Линина провела оперативное совещание с аппаратом администрации района, руководителями федеральных служб и главами администраций поселений по вопросам развития сельского хозяйства. Начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации Никольского района Виталий Егин проинформировал участников совещания о работе по уборке зерновых и зернобобовых культур, подготовке к проведению сева озимых культур. В ходе совещания речь шла также о проведении ярмарок "выходного дня" по продаже сельскохозяйственной продукции. Людмила Валентиновна поручила своим заместителям по вопросам экономического развития и социальным вопросам организовать проведение ярмарок "выходного дня" на Центральной площади Никольска.
Глава администрации Никольского района Людмила Линина провела оперативное совещание с аппаратом администрации района, руководителями федеральных служб и главами администраций поселений по вопросам развития сельского хозяйства.
Начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации Никольского района Виталий Егин проинформировал участников совещания о работе по уборке зерновых и зернобобовых культур, подготовке к проведению сева озимых культур.
В ходе совещания речь шла также о проведении ярмарок "выходного дня" по продаже сельскохозяйственной продукции.
Людмила Валентиновна поручила своим заместителям по вопросам экономического развития и социальным вопросам организовать проведение ярмарок "выходного дня" на Центральной площади Никольска.
Новость: Администрация Никольского района 05 2017
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