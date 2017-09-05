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 Вторник, 05 сентября 2017
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Итоги деятельности отдела государственного ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте по Пензенской области за август 2017 года
Сегодня в Пензе
 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в августе 2017 года проводились контрольно-надзорные мероприятия, связанные с досмотром подконтрольных госветнадзору грузов всеми видами транспорта.

При экспорте проконтролировано 13 партий – 294 тонны мясосырья, 5 партий – 7 голов домашних животных.

При импорте проконтролировано 10 партий – 726200 шт. инкубационных индюшиных яиц, прибывших в адрес ООО «ПензаМолИнвест» в Нижнеломовский район.

При межобластных перевозках досмотрено 390 партий – 26582 тонны подконтрольных госветнадзору грузов.

При перевозках между странами СНГ проконтролировано 17 партий – 301 тонна.

При перевозках между странами Таможенного союза проконтролировано 32 партии – 437 тонн.

Всего сотрудниками отдела за август 2017 года проведено 37 контрольно-надзорных мероприятий, из них: 1 плановая, 2 внеплановые и 34 прочие проверки. Составлено 22 административных протокола, общая сумма наложенных штрафных санкций составила 24,3 тыс. рублей.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 05 2017
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