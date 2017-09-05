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Вышел в свет новый номер литературного журнала «Сура» (№ 140)
Сегодня в Пензе
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Вышел в свет новый номер литературного журнала «Сура» (№ 140). Среди авторов журнала — один из лауреатов литературной премии имени М. Ю. Лермонтова Геннадий Штурмин с окончанием повести «Соль-диез минор», Лидия Терёхина с подборкой новых стихов, Е. С. Попов с воспоминаниями о переписке с русском писателем Астафьевым, Виталий Соколов с театральным портретом Михаила Каплана, который на днях отметил свой 85-летний юбилей. Презентация нового номера состоится 6 сентября в 16.00, в историческом здании библиотеки имени М. Ю. Лермонтова на ул. Белинского, 10. Как всегда, гостей ждёт встреча с авторами журнала, пензенскими писателями и поэтами. Вход свободный.
Вышел в свет новый номер литературного журнала «Сура» (№ 140). Среди авторов журнала — один из лауреатов литературной премии имени М. Ю. Лермонтова Геннадий Штурмин с окончанием повести «Соль-диез минор», Лидия Терёхина с подборкой новых стихов, Е. С. Попов с воспоминаниями о переписке с русском писателем Астафьевым, Виталий Соколов с театральным портретом Михаила Каплана, который на днях отметил свой 85-летний юбилей.
Презентация нового номера состоится 6 сентября в 16.00, в историческом здании библиотеки имени М. Ю. Лермонтова на ул. Белинского, 10.
Как всегда, гостей ждёт встреча с авторами журнала, пензенскими писателями и поэтами. Вход свободный.
Новость: Библиотека им. М.Ю. Лермонтова 05 2017
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