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В Кузнецке перед судом предстанет руководитель организации за невыплату заработной платы
Сегодня в Пензе
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту совершения директором общества с ограниченной ответственностью преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Следствием установлено, что в период с января по октябрь 2016 года руководитель организации не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев 23 работникам. Общая задолженность по заработной плате составила более 400 тысяч рублей. При этом директор вышеуказанного общества имел реальную возможность выплатить заработную плату работникам, однако, в нарушение очередности списания денежных средств со счетов, установленной гражданским законодательством, направил имеющиеся средства на оплату расходов организации. В настоящее время всем потерпевшим заработная плата выплачена в полном объеме. Обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту совершения директором общества с ограниченной ответственностью преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Следствием установлено, что в период с января по октябрь 2016 года руководитель организации не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев 23 работникам. Общая задолженность по заработной плате составила более 400 тысяч рублей. При этом директор вышеуказанного общества имел реальную возможность выплатить заработную плату работникам, однако, в нарушение очередности списания денежных средств со счетов, установленной гражданским законодательством, направил имеющиеся средства на оплату расходов организации.
В настоящее время всем потерпевшим заработная плата выплачена в полном объеме.
Обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 05 2017
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