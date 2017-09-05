|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Разгрузка проблемного перекрестка ул.Гагарина-ул.Крупской
Сегодня в Пензе
|
Жители города Пензы обратились в Администрацию города, Департамент ЖКХ и ГБДД Пензы с инициативой: В часы пик очень проблемным местом является перекресток ул.Гагарина-ул.Крупской при движении из Центра города. На нем сходятся машины, едущие с 2-х полос Гагаринского путепровода (из Центра, с ул.Пролетарской) и из-под моста с ул.Ленина. Большинство машин на перекрестке едет прямо. На ул.Крупскую поворачивают от силы 10-15 % потока. Таким образом, все 85-90 % машин должны перестроиться в 1-ю полосу, т.к. 2-я полоса бывает занята 1-4 машинами, ждущими поворота налево на Крупскую. Это приводит к большой пробке. Машинам трудно перестроиться в поток на Гагарина со стороны ул.Ленина. Те, кто подъезжает к перекрестку по 2-й полосе, встраиваются в 1-ю, и так заполненную машинами. Предлагается запретить левый поворот с ул.Гагарина на ул.Крупскую со стороны центра. Там от силы поворачивают процентов 10-15 машин из всего потока, неоднократно наблюдал. Но зато все остальные, кто едет прямо - вынуждены умещаться в 1-ю полосу. А те 10-15 процентов, которые едут в Арбеково или к Строительному университету, без проблем повернут налево через 200 метров на следующем перекрестке на ул.Леонова. На нем же можно будет развернуться и тем, кому надо на саму ул.Крупскую, а не в Арбеково. Но таких будет 2-3%. Это очень сильно разгрузит проблемный перекресток Гагарина-Крупской.
Жители города Пензы обратились в Администрацию города, Департамент ЖКХ и ГБДД Пензы с инициативой:
В часы пик очень проблемным местом является перекресток ул.Гагарина-ул.Крупской при движении из Центра города.
На нем сходятся машины, едущие с 2-х полос Гагаринского путепровода (из Центра, с ул.Пролетарской) и из-под моста с ул.Ленина.
Большинство машин на перекрестке едет прямо. На ул.Крупскую поворачивают от силы 10-15 % потока.
Таким образом, все 85-90 % машин должны перестроиться в 1-ю полосу, т.к. 2-я полоса бывает занята 1-4 машинами, ждущими поворота налево на Крупскую.
Это приводит к большой пробке. Машинам трудно перестроиться в поток на Гагарина со стороны ул.Ленина. Те, кто подъезжает к перекрестку по 2-й полосе, встраиваются в 1-ю, и так заполненную машинами.
Предлагается запретить левый поворот с ул.Гагарина на ул.Крупскую со стороны центра. Там от силы поворачивают процентов 10-15 машин из всего потока, неоднократно наблюдал. Но зато все остальные, кто едет прямо - вынуждены умещаться в 1-ю полосу.
А те 10-15 процентов, которые едут в Арбеково или к Строительному университету, без проблем повернут налево через 200 метров на следующем перекрестке на ул.Леонова. На нем же можно будет развернуться и тем, кому надо на саму ул.Крупскую, а не в Арбеково. Но таких будет 2-3%.
Это очень сильно разгрузит проблемный перекресток Гагарина-Крупской.
Новость: По материалам http://open-penza.ru 05 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru