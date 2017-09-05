Разгрузка проблемного перекрестка ул.Гагарина-ул.Крупской

Жители города Пензы обратились в Администрацию города, Департамент ЖКХ и ГБДД Пензы с инициативой:

В часы пик очень проблемным местом является перекресток ул.Гагарина-ул.Крупской при движении из Центра города.

На нем сходятся машины, едущие с 2-х полос Гагаринского путепровода (из Центра, с ул.Пролетарской) и из-под моста с ул.Ленина.

Большинство машин на перекрестке едет прямо. На ул.Крупскую поворачивают от силы 10-15 % потока.

Таким образом, все 85-90 % машин должны перестроиться в 1-ю полосу, т.к. 2-я полоса бывает занята 1-4 машинами, ждущими поворота налево на Крупскую.

Это приводит к большой пробке. Машинам трудно перестроиться в поток на Гагарина со стороны ул.Ленина. Те, кто подъезжает к перекрестку по 2-й полосе, встраиваются в 1-ю, и так заполненную машинами.

Предлагается запретить левый поворот с ул.Гагарина на ул.Крупскую со стороны центра. Там от силы поворачивают процентов 10-15 машин из всего потока, неоднократно наблюдал. Но зато все остальные, кто едет прямо - вынуждены умещаться в 1-ю полосу.

А те 10-15 процентов, которые едут в Арбеково или к Строительному университету, без проблем повернут налево через 200 метров на следующем перекрестке на ул.Леонова. На нем же можно будет развернуться и тем, кому надо на саму ул.Крупскую, а не в Арбеково. Но таких будет 2-3%.

Это очень сильно разгрузит проблемный перекресток Гагарина-Крупской.