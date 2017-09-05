|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Большой зал Пензенского драматического театра наполнили первые зрители
Сегодня в Пензе
|
Почти за неделю до официального открытия 225-го сезона, большой зал Пензенского драматического театра наполнили первые зрители. Ими стали ученики пензенских школ №№ 11 и 66 — всего около 400 человек, для которых была показан приключенческий спектакль по роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Перед началом спектакля художественный руководитель театра Сергей Казаков поздравил школьников с Днем знаний и началом нового учебного года. В этот вечер в спектакле состоялась актерская премьера: роль доктора Ливси впервые исполнил Илья Кочетков, который ранее играл слугу-индуса Джона Хантера. Роль же Хантера теперь будет постоянно играть Никита Кузин, который ввелся на нее «в пару» к Илье Кочеткову в октябре прошлого года. Напомним, что 225-й сезон Пензенского драматического театра откроется 7 сентября в 18.30. В этот вечер зрители увидят спектакль по пьесе М. А. Булгакова «Кабала святош» — прошлогодний бенефис художественного руководителя театра Сергея Казакова. Билеты продаются в кассе театра и через Интернет. Полную сентябрьскую афишу можно посмотреть здесь.
Почти за неделю до официального открытия 225-го сезона, большой зал Пензенского драматического театра наполнили первые зрители. Ими стали ученики пензенских школ №№ 11 и 66 — всего около 400 человек, для которых была показан приключенческий спектакль по роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
Перед началом спектакля художественный руководитель театра Сергей Казаков поздравил школьников с Днем знаний и началом нового учебного года.
В этот вечер в спектакле состоялась актерская премьера: роль доктора Ливси впервые исполнил Илья Кочетков, который ранее играл слугу-индуса Джона Хантера. Роль же Хантера теперь будет постоянно играть Никита Кузин, который ввелся на нее «в пару» к Илье Кочеткову в октябре прошлого года.
Напомним, что 225-й сезон Пензенского драматического театра откроется 7 сентября в 18.30. В этот вечер зрители увидят спектакль по пьесе М. А. Булгакова «Кабала святош» — прошлогодний бенефис художественного руководителя театра Сергея Казакова. Билеты продаются в кассе театра и через Интернет.
Полную сентябрьскую афишу можно посмотреть здесь.
Новость: Пензенский драматический театр 05 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru