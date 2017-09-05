Почти за неделю до официального открытия 225-го сезона, большой зал Пензенского драматического театра наполнили первые зрители. Ими стали ученики пензенских школ №№ 11 и 66 — всего около 400 человек, для которых была показан приключенческий спектакль по роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».

Перед началом спектакля художественный руководитель театра Сергей Казаков поздравил школьников с Днем знаний и началом нового учебного года.

В этот вечер в спектакле состоялась актерская премьера: роль доктора Ливси впервые исполнил Илья Кочетков, который ранее играл слугу-индуса Джона Хантера. Роль же Хантера теперь будет постоянно играть Никита Кузин, который ввелся на нее «в пару» к Илье Кочеткову в октябре прошлого года.

Напомним, что 225-й сезон Пензенского драматического театра откроется 7 сентября в 18.30. В этот вечер зрители увидят спектакль по пьесе М. А. Булгакова «Кабала святош» — прошлогодний бенефис художественного руководителя театра Сергея Казакова. Билеты продаются в кассе театра и через Интернет.

Полную сентябрьскую афишу можно посмотреть здесь.