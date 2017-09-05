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В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе восьми общеобразовательных школ Малосердобинского района оздоровлено 280 детей
Сегодня в Пензе
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В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе восьми общеобразовательных школ района оздоровлено 280 детей за счет средств субсидий областного бюджета, средств софинансирования из бюджета района и родительской платы. Всего на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием выделено и освоено из бюджета Пензенской области 341,0 тыс. руб., из бюджета Малосердобинского района на условиях софинансирования-56,0 тыс.руб. За счет средств Министерства здравоохранения Пензенской области в детских санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия Пензенской области оздоровлено 12 детей. В лагере труда и отдыха «Радуга» на базе МБОУ СОШ с. Новое Дёмкино отдыхали и трудились 60 детей (3 смены) за счет средств субсидий областного бюджета, средств софинансирования из бюджета района. Выделены и освоены средства, полученные в виде субсидии из Министерства образования Пензенской области- 467,4 тыс. руб., за счёт средств бюджета Малосердобинского района освоено 34,0 тыс. руб. Во время работы лагерей, организованных в период летних школьных каникул на базе общеобразовательных школ района, все учреждения отдыха своевременно заключали контракты на поставку продуктов питания с поставщиками. В период работы лагерей постоянно осуществлялся контроль качества и безопасности пищевых продуктов. В учреждениях отдыха проводились мероприятия по обеспечению комплексной безопасности детей и обслуживающего персонала. Строго соблюдался режим работы лагерей. Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Воспитательная работа строилась на основе утвержденных программ и планов. В планы работ были включены мероприятия различные по формам организации и методам проведения. Так же были организованы тематические смены.
В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе восьми общеобразовательных школ района оздоровлено 280 детей за счет средств субсидий областного бюджета, средств софинансирования из бюджета района и родительской платы.
Всего на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием выделено и освоено из бюджета Пензенской области 341,0 тыс. руб., из бюджета Малосердобинского района на условиях софинансирования-56,0 тыс.руб.
За счет средств Министерства здравоохранения Пензенской области в детских санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия Пензенской области оздоровлено 12 детей.
В лагере труда и отдыха «Радуга» на базе МБОУ СОШ с. Новое Дёмкино отдыхали и трудились 60 детей (3 смены) за счет средств субсидий областного бюджета, средств софинансирования из бюджета района. Выделены и освоены средства, полученные в виде субсидии из Министерства образования Пензенской области- 467,4 тыс. руб., за счёт средств бюджета Малосердобинского района освоено 34,0 тыс. руб.
Во время работы лагерей, организованных в период летних школьных каникул на базе общеобразовательных школ района, все учреждения отдыха своевременно заключали контракты на поставку продуктов питания с поставщиками. В период работы лагерей постоянно осуществлялся контроль качества и безопасности пищевых продуктов.
В учреждениях отдыха проводились мероприятия по обеспечению комплексной безопасности детей и обслуживающего персонала. Строго соблюдался режим работы лагерей. Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Воспитательная работа строилась на основе утвержденных программ и планов. В планы работ были включены мероприятия различные по формам организации и методам проведения.
Так же были организованы тематические смены.
Новость: Администрация Малосердобинского района 05 2017
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